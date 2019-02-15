محلية

أكد خروج فريق الكويت من الدور التمهيدي الثاني المؤهل لدوري ابطال اسيا بعد خسارته امام ذوب آهن اصفهان الايراني 0 - 1 بأن العلة لا تتوقف عند الابيض، وانما هناك عدة عوامل تقف وراء ذلك.

فهذا الخروج اثبت مدى الحالة التي تشكو منها الكرة الكويتية بشكل عام، فلا يمكن ان نغفل الضرر الكبير الذي الحقه الايقاف الذي تعرضت له طوال السنوات الثلاث الماضية، حيث جعل هذا الغياب اللاعب الكويتي ان يدور حول نفسه دون ان يكون هناك طموح خارجي مع تراجع ملحوظ لمستويات الفرق المحلية. وظلت المنافسة منحصرة بين الكويت والقادسية مع انخفاض لمستوى الثاني في حين الابيض يجد اهتماما كبيرا من ناحية الدعم المادي والمعنوي بالاضافة لتدعيم صفوفه بالمحترفين ومن ثم انفرد بالتميز المحلي في الاعوام الثلاث عن بقية الفرق الاخرى بينما منافسه التقليدي القادسية اكتفى باللعب بالمجهود الذاتي والاسم فقط بفعل الاهمال الاداري واما الاخرون ظل هدفهم مجرد الظهور بشكل جيد فقط وهذه العوامل اثرت على نادي الكويت طالما ان المستوى المحلي متواضع فلا يمكن لتفوقه ان يسعفه بمجاراة منافسيه على الصعيد القاري فمنذ لقاء الوحدات الاردني لم يكن مقنعا بالرغم من فوزه، ومن ثم جاء امام ذوب اهن كان اكثر من عادي.

وبغض النظر عن الظروف التي تعاني منها الكرة الكويتية في الاعوام الثلاث الاخيرة فاذا ما رجعنا لحالة فرقنا المحلية في منافساتها في دوري اسيا فانها لم تكن مثالية منذ 2014 عندما خرج ممثلا الكرة الكويتية من الملحق سواء الكويت على يد لخويا القطري 1 - 4 أو القادسية امام الجيش القطري 0 - 3، وهذا يبرهن ان كرتنا بالاصل تعاني من الوهن وتحتاج للمزيد من العمل من قبل الاتحاد والاندية معا ولن يكون بمقدور فرقنا ان تقارع الفرق الاخرى حتى الصعيد الخليجي لعدة اعتبارات منها ان هناك اهتماما ودعما واستقرارا لدى الدول الاخرى بالاضافة لذلك ان التنافس لا يتوقف عند فريقين وانما هناك اكثر من فريق تجده يتنافس على البطولات.

كما ان نوعية اللاعبين التي كانت تتميز بها الكويت منذ زمن بعيد اصبحت الان معدومة ففي السابق فرقنا كانت تولد المواهب ولدرجة ان السنوات العشرين الاخيرة لم يظهر لدينا لاعب يستحق ان يطلق عليه نجم بمعنى الكلمة فمنذ بروز بدر المطوع لم يأت لاعب يستقر على مستواه فمن يبرز يكون وقتي وسرعان ما يختفي او يخفت بريقه وهذا يعود اما للاهمال من قبل الاندية والاتحاد معا او لنوعية اللاعبين الذين لا يعملون على تطوير انفسهم ومن ثم يتوقف عطاؤهم عند حد معين وحتى العمل لدى الاتحاد الذي يقوم به في الوقت الراهن من خلال الاهتمام بالمنتخب الاولمبي الذي يعد الامل للكرة الكويتية لايدخل التفاؤل في النفوس لانه يحتاج للكثير من العمل مع افتقاد اغلب اللاعبين للمقومات الفنية التي تؤهلهم لان يكونوا قادرين على التألق والدفاع عن الوان المنتخب الاول.

وتوديع الابيض لدوري ابطال اسيا يثبت لنا مستوى فرقنا في ظل هذا العمل الذي تقوم به الاندية، والتخطيط الغائب سواء من قبل الاتحاد والاندية يجعل اقصى طموحاتنا المشاركة في كأس الاتحاد الاسيوي واذا ما نجح احد فرقنا في الموسم المقبل وتأهل لدوري ابطال اسيا فهذا يكون مجرد قفزة مؤقتة لانه من الصعب مواجهة الخصوم وكل تفكيرنا ان نتنافس ونفرد عضلاتنا محليا. فلابد ان يكون هناك عمل مغاير لما نقوم به الان هذا العمل والفكر يكون منصبا نحو المنافسة الخارجية والخروج من الاطار المحلي الذي هو بالاصل «مريض» ويحتاج لجراحة دقيقة بعيداً عن الاهواء الشخصية.

