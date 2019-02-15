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حقق القادسية انتصارا شاقاً على كاظمة 105-96 بعد التمديد (الوقت الأصلي 85-85) في اللقاء الذي جمعهما أول من امس ضمن نصف نهائي بطولة درع الاتحاد لكرة السلة ليتأهل الى المباراة النهائية ويضرب موعداً مع غريمه التقليدي الكويت الذي فاز بسهولة على اليرموك 97-58 في نصف النهائي الآخر.

وعاد القادسية من بعيد بعد أن كان متأخراً في النتيجة طوال اللقاء قبل أن يحقق التعادل عبر ثلاث رميات حرة حصل عليها اللاعب سيد عبدالمحسن مرتضى مع صافرة نهاية اللقاء عندما كان كاظمة متقدماً 85-82، ونجح لاعب الأصفر في المحاولات الثلاثة ليحقق التعادل وسط ذهول لاعبي البرتقالي الذين اضاعوا انتصارا سهلاً كان في متناول ايديهم.

وقدم كاظمة اداء مميزاً طوال اللقاء وبدأ بقوة من خلال فرض دفاع المنطقة الذي حد بصورة كبيرة من خطورة لاعبي الأصفر عبدالعزيز الحميدي وصالح يوسف وعبدالرحمن السهو، فيما اعتمد على الهجمات المرتدة السريعة عبر أحمد البلوشي وعبدالله توفيق وبدر المطيري لينهي كاظمة الربع متقدماً 27-21.

وتراجع الأداء بصورة كبيرة في الربع الثاني الذي اتسم به الاداء بالتسرع وعدم التركيز من الطرفين من خلال الكرات العديدة المقطوعة والرميات العشوائية الامر الذي تسبب في تراجع معدل التسجيل بشكل كبير، وانهى كاظمة الربع الثاني متقدماً بفارق 6 نقاط 41-35.

وفرض كاظمة أفضليته بصورة واضحة في الربع الثالث بفضل تألق عبدالله توفيق وعبدالله الابراهيم وأحمد البلوشي الى جانب مساندة محمد اشكناني وعبدالله ريحان وهو ما مكن البرتقالي في منتصف الربع من توسيع الفارق لأكثر من 15 نقطة، وحاول القادسية العودة الى المباراة وتمكن من تقليص الفارق الى 10 نقاط 63-53.

ونزل القادسية بكل ثقلة في الربع الأخير محاولا تدارك الامور، الا أن كاظمة حافظ على تقدمه لغاية منتصف الربع قبل أن يبدأ أداءه بالتراجع دون مبرر مع تألق لافت من لاعب الأصفر سيد عبدالمحسن مرتضى الذي اخذ على عاتقه اعادة فريقه لأجواء المباراة مع مساندة من صالح يوسف في الدفاع وعبدالعزيز الحميدي وعبدالرحمن السهو. وتقدم كاظمة بفارق 7 نقاط قبل أقل من دقيقتين على النهائية ثم تقدم 85-82 قبل سبع ثواني فقط، الا أن الاصفر رفض الهزيمة وتمكن من معادلة النتيجة 85-85 ليلجأ الفريقان الى وقت اضافي مدة 5 دقائق فرض فيه القادسية أفضليته وتمكن من انهاء اللقاء لصالحه 105-96. أدار اللقاء الحكام محمد السبتي وحافظ الحلبي ومحمد محمود.

