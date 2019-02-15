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يخوض الكويت في 03:00 عصر اليوم أولى مبارياته أمام الشعلة اليمني ضمن منافسات المجموعة الثالثة في بطولة الأندية العربية السابعة والثلاثين للكرة الطائرة المقامة في تونس لغاية 24 فبراير الحالي. ويلعب الى جانب الأبيض في المجموعة الترجي التونسي وصحار العماني وسبيد بول اللبناني بالاضافة الى الشعلة.

وقسمت الفرق الـ21 الى اربع مجموعات على أن يتأهل الأول والثاني من كل مجموعة الى الدور ربع النهائي. ويسعى الكويت الذي دعم صفوفه بمحترفين هما التركي مصطفى رمضان والتونسي حمزة نقة الى التأهل الى الدور الثاني والمنافسة على المراكز المتقدمة في البطولة التي يشارك بها العديد من الفرق القوية.

وخاض الأبيض معسكراً تدريبياً في تركيا لعب خلاله 4 مباريات ودية فاز في اثنتين وخسر مثلهما وهو وصل الى تونس قبل يومين ويبدو جاهزا لمواجهة الشعلة اليمني اليوم.

ويطمح مدرب الكويت التونسي خالد بلعيد الى تحقيق الفوز في لقاء اليوم نظرا للفارق الفني الكبير بين عناصر الفريقين وهو ما سيمنح الابيض دفعة قوية لمواصلة الانتصارات حيث سيخوض مباراته الثانية الأحد أمام صحار العماني، ثم الترجي يوم الأثنين، ويختتم مواجهات المجموعة الثلاثاء بمواجهة سبيد بول.

