محلية

اختتمت بنجاح كبير امس منافسات بطولة سمو الأمير الدولية الكبرى الثامنة للرماية وذلك بعد منافسات قوية ومشاركة واسعة من قبل اكثر من 420 رامياً ورامية ممثلين لـ 420 دولة، سواء في منافسات رماية الرصاص او الخرطوش احتضنها مجمع ميادين الشيخ صباح الاحمد الاولمبي للرماية.

ونجح رماة وراميات الكويت كعادتهم في تحقيق الارقام المميزة والميداليات في مختلف المسابقات التي شاركوا فيها في الرصاص والخرطوش، حيث نجح طلال الطرقي في حصد ذهبية التراب بينما حصد خالد المضف برونزية المسابقة نفسها، اضافة الى فضية وبرونزية المسدس 50 متر وحققها حمد النمشان وسعد العجمي على التوالي.

وثمن الأمين العام للاتحادين الكويتي والعربي للرماية عبيد العصيمي الدعم اللامحدود الذي يقدمه سمو أمير البلاد للرماية الكويتية، وكذلك للبطولات التي تستضيفها الكويت، حيث يلعب هذا الدعم الدور الأبرز والاهم في الانجازات والنجاحات التي تتحقق تباعا. ووجه العصيمي جزيل الشكر نيابة عن رئيس واعضاء مجلس إدارة الاتحاد الكويتي إلى سمو الامير، وسمو ولي العهد على دعمهما للرماية التي رفعت علم الكويت عاليا خفاقا في جميع المحافل. وشدد العصيمي على نجاح البطولة في نسختها الثامنة تنظيميا وفنيا، مؤكدا ان إشادة الدول المشاركة بالبطولة بهذه النجاحات يضاعف من مسؤولية الاتحاد الكويتي في البطولات التي سيتم تنظيمها لاحقا، ولا سيما ان العديد من الدول تحرص على المشاركة بهذه البطولات من أجل توفير الاحتكاك لرماتها ورامياتها.

وأشاد العصيمي بما حققه رماة وراميات الكويت في البطولة، الأمر الذي يؤكد ان اللعبة تواصل سيرها في الطريق الصحيح والسليم، وبالتالي تحقيق المزيد من الانجازات في اولمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد تأهل عدد كبير من الرماة والراميات كما ان هناك من سيتأهلون في بطولات مقبلة.

كما توجه بالشكر إلى هيئات ووزارات الدولة المعنية، وكذلك اللجان العاملة لمساهمتهم في تحقيق النجاح المأمول تنظيميا، مؤكدا ان تضافر الجهود في التنظيم كان له مردود ايجابي في إشادة الدول المشاركة وجميع وسائل الإعلام.

وأكد أمين صندوق الاتحاد الكويتي للرماية عيسى بوطيبان أن البطولة حققت النجاح المأمول تنظيميا وفنيا، وذلك على غرار البطولات السابقة التي اقيمت على مجمع ميادين الشيخ صباح الأحمد. وقال بوطيبان: الاتحاد الكويتي للرماية يبحث بشكل دائم عن تحقيق النجاح تلو الأخر، إلى جانب صقل خبرات الرماة والراميات الكويتيين من خلال تنظيم كبرى البطولات التي تحظى باحترام وإشادة الدول المشاركة، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في تحقيق الميداليات الأولمبية والعالمية». وشدد بوطيبان على أن جميع الانجازات التي تحققت جاءت بدعم غير محدود من سمو أمير البلاد، وسمو ولي العهد للرماية، ثم بتخطيط مجلس إدارة الاتحاد، وجهود الرماة والراميات الذين أظهورا مواهب ومهارات فائقة في رياضة الأجداد. واختتم بوطيبان تصريحه معربا عن امنيته بان تواصل الرماية الكويتية انجازاتها، وان تواصل الكويت استضافتها للبطولات، وذلك في ظل الرعاية السامية لسمو امير البلاد. من جانبه، اعرب مدرب المنتخب الاندونيسي للشباب في اسلحة ضغط الهواء غلين كليفتون ابفيل عن سعادته بالمشاركة في بطولة كبيرة ذات سمعة عطرة وبالخبرة التي اكتسبها لاعبه الصاعد كاديك ريكو ديناثا وزميلته ليلي تيرثاجايا في منافسات المسدس، وسط ابطال عالم.

وقال ابفيل ان الدعوة التي تلقتها اندونيسيا من الاتحاد الكويتي للرماية من اجل المشاركة، امر اثلج الصدور ولقي تقديرا كبيرا.

واكد انها المرة الاولى التي يشارك فيها في البطولة، والثانية التي يزور من خلالها الكويت، حيث نافس في البطولة الآسيوية عام 2007.

وشدد على انه رغم عدم تحقيق لاعباه اي ميدالية، الا انهما اكتسبا خبرة كبيرة وحسنا ارقامهما الشخصية.

واشاد ابفيل بالخدمات التي يقدمها الاتحاد الكويتي للرماية والتي انقذت لاعبيه في اللحظات الاخيرة، بعد ان اخرت اجراءات الترانزيت في احدى البلاد، في تسلمهما سلاحهما للمشاركة في البطولة، مضيفا «بادرنا الى طلب سلاح لهما من قبل مراقبة التجهيزات التابعة للاتحاد الكويتي والمشرفة على البطولة، وهذا امر رائع». وافاد «رغم ان لاعبي لم يعتادا في بداية الامر على السلاح»، الا ان الامر اضحى رائعا فيما بعد، ونشكر الكويت على هذه الخدمة والدعوة والفرصة الكبيرة لاقامة معسكر تدريبي يصب في اطار اعداد لاعبين واعدين للوصول الى دورة الالعاب الاولمبية». ونوه بالتنظيم العالي المستوى للبطولة والتسهيلات وشدة المنافسة، مشيدا في الوقت ذاته بالفترة الذهبية التي تولى من خلالها الشيخ سلمان الحمود قيادة الاتحاد الآسيوي للرماية واسهم في تطور اللعبة قاريا وفي ان يتألق ابطالها على الصعيدين العالمي والاولمبي في نهضة لا تزال نتائجها تصدح حتى اليوم.

