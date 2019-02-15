محلية

شهدت منافسات اليوم الخامس لبطولة الكويت الدولية الـ 19 لسباقات الهجن والتي خصصت للهجن العائدة للشيوخ ومن يرغب من الملاك سيطرة كاملة لهجن الشيحانية التابع لدولة قطر، إذ فازت في كل أشواط اليوم قبل الأخير للبطولة والبالغ عددها 14 شوطا.

وجاء حصاد هجن الشيحانية بعد فوز هجنها «شغموم وتغيير وأمجاد وسهم وطرب والنحاوي وعفرين وحضور والمطلاع وعسيلة ودواليب والذيب والفايز ونول» بالمراكز الاولى.

من جانب آخر، هنأ رئيس النادي الكويتي لسباقات الهجن ورئيس الاتحاد العربي حسين الدواس ملاك الهجن القطرية على الفوز والتفوق في سباقات اليوم الخامس للبطولة التي تحظى برعاية سامية، وتمنى لهم المزيد من التقدم، وشكر اللجان العاملة في البطولة، مشيدا بدور وجهود الهيئة العامة للرياضة بقيادة د. حمود فليطح من اجل انجاح هذا العرس التراثي.

كما هنأ اللجنة التأسيسية للاتحاد الأفريقي بقيادة المصري عصام الدين عطية على نجاحاتها متمنيا لها المزيد من التقدم.

بدوره، تقدم رئيس اللجنة الإعلامية للبطولة فهد العويضة بجزيل الشكر والتقدير لكل ملاك الهجن المشاركين في البطولة من داخل الكويت وخارجها على تعاونهم المميز مع لجان البطولة ما أثمر نجاح السباقات.

