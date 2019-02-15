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يشهد مضمار المغفور له الشيخ احمد الجابر بنادي فروسية الفروانية في 2:30 عصر اليوم منافسات الاجتماع الثالث عشر لسباق الخيل لهذا الموسم والذي قيد فيه 79 جوادا وفرسا من مختلف الكلاسات على مسافات مختلفة، وخصص الشوط الاول للكلاس 4 على مسافة 1200م وقيد فيه 15 جوادا وفرسا، اما الشوط الثاني فخصص للكلاس 5 على مسافة 1400م وقيد فيه 19 جوادا وفرسا، والشوط الثالث للكلاس 4 على مسافة 1800م وقيد فيه 16 جوادا وفرسا والشوط الرابع للكلاس 3 على مسافة 2000م وقيد فيه 16 جوادا وفرسا والشوط الخامس للكلاس 2 على مسافة 1200م وقيد فيه 13جوادا وفرسا.

