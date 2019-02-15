دوليه

فرط الزمالك في فوز كان في متناول اليد على ضيفه نصر حسين داي الجزائري حيث تعادلا بنتيجة 1-1 اول من امس في الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس الكونفيدرالية الافريقية.

وتصدر نصر حسين داي المجموعة الرابعة برصيد 4 نقاط وخلفه جورماهيا الكيني وبترو أتلتيكو الأنغولي بثلاث نقاط وبقي الزمالك في المركز الأخير بنقطة وحيدة.

وبات على الزمالك حصد نحو 10 نقاط في الجولات الـ 4 المقبلة لضمان التأهل للدور المقبل وسيواجه الأبيض في الجولتين المقبلتين فريق بترو أتلتيكو في مصر ثم في أنغولا وسيكون مطالبا بالفوز أو حصد 4 نقاط على الأقل فيهما للاستمرار في المنافسة على التأهل.

الزمالك قدم مباراة مميزة من الجانب الهجومي لكن لاعبيه تسابقوا في إهدار الفرص السهلة خاصة محمود كهربا الذي أهدر انفرادين صريحين امام المرمى وعدة فرص أخرى وكذلك يوسف أوباما.

وتقدم الزمالك في الدقيقة 14 عن طريق خالد بوطيب وهو أول أهدافه مع الزمالك فيما تعادل نصر حسين داي على عكس سير اللعب تماما في الدقيقة 90 عن طريق يايا فوزي.

بدأ الزمالك المباراة مهاجما واخترق كهربا منطقة الجزاء بشكل رائع في الدقيقة 6 لكن وسط تكتل من لاعبي حسين داي اضطر للتصويب فوق العارضة.

وتقدم خالد بوطيب لصالح الزمالك في الدقيقة 14 بعدما حصل على تمريرة من جانب كهربا داخل منطقة الجزاء صوبها أرضية رائعة بجوار القائم الأيسر.

وأخطأ جنش في الخروج من مرماه بإحدى الكرات وارتطم بخالد بوطيب في الدقيقة 34 لتسقط الكرة أمام يوسفي مهاجم نصر حسين داي الذي لعب مزدوجة خلفية لكن طارق حامد أبعدها من أمام المرمى وذهبت إلى حارس الزمالك ليمسك بها.

وسنحت فرصة مضاعفة النتيجة في اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع عن طريق عرضية من فرجاني ساسي بعد عرضية لعبها عبدالله جمعة لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيمن.

بدأ الزمالك الشوط الثاني بهجمة خطيرة عن طريق يوسف أوباما الذي حاول لعب بينية داخل منطقة الجزاء أبعدها الدفاع وعادت له مجددا ليحاول تصويب الكرة تجاه أقصى اليمين لكنها خرجت لضربة مرمى مهدرا فرصة هدف محقق.

ولعب طارق حامد كرة رائعة لكهربا جهة اليسار في مساحة خالية بالدقيقة 68 وانطلق لاعب الزمالك واخترق منطقة الجزاء وحاول تسديد كرة عكس حركة المدافعين لكنها خرجت بجوار القائم الأيسر.

وانطلق كهربا من الجانب الأيسر ولعب عرضية في الدقيقة 72 إلى خالد بوطيب الذي لعبها رأسية تجاه أوباما الذي كان على نقطة الجزاء وحيدا ليقوم بالتصويب على المرمى لكن الحارس أبعدها بشكل رائع.

وتواصل هجوم الزمالك وفي الدقيقة 75 لعب إبراهيم حسن بينية رائعة إلى كهربا الذي انفرد بالمرمى لكنه صوب الكرة في صدر الحارس.

أجرى الزمالك التبديل الأول في المباراة بمشاركة حميد أحداد في الدقيقة 78 بدلا من إبراهيم حسن.

وأهدر الزمالك فرصة جديدة عن طريق كهربا في الدقيقة 89 بعدما حصل على تمريرة من أحداد وضعته داخل منطقة الجزاء منفردا وصوبها لكنها أتت في الشباك من الخارج.

وشارك محمد عنتر في المباراة بالدقيقة 89 بدلا من محمود كهربا الذي خرج غاضبا.

وعلى عكس سير اللعب تماما تعادل فوزي يايا لصالح نصر حسين داي في الدقيقة 90 بعدما حصل الفريق الجزائري على خطأ قرب منطقة الجزاء وتم لعب الكرة عرضية ليكملها لاعب حسين داي لتمر خلف دفع الزمالك وتجد يايا الذي سدد لكن محمود جنش تصدى ببراعة لتعود الكرة ليايا الذي سدد في الشباك بقوة.

