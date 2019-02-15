دفتر أحوال

ألغت محكمة الاستئناف دائرة طعون الموظفين حكم أول درجة وقضت مجددا لصالح مواطن يعمل في وظيفة مدير في إدارة التربية الخاصة بوزارة التربية بأحقيته في صرف المكافآت وبدلي الإشراف والتوجيه.

وتتلخص الوقائع أن المدعي، وهو مواطن بدأ السلك الوظيفي في وزارة التربية، وتدرج في سلمه الوظيفي الى أن وصل الى منصب مدير ادارة التربية الخاصة، ولكنه فوجئ حين قامت الادارة بحرمانه من البدلات والمزايا المالية كعضو في الهيئة التعليمية الكويتية بوزارة التربية ووزارة الأوقاف الإسلامية، بإيقافه وطالبته بإعادة مبلغ 5499 ألف دينار بحجة أنها صرفت له دون وجه حق إذ إن المدعي خارج نطاق الهيئة التعليمية وليس عضوا فيها، وبذلك فإن بند المكافآت والبدلات لا يشمله.

ورغم كثرة المطالبات الودية، إلا أن جهة الإدارة لم تحرك ساكنا، وعليه، فقد تقدم المواطن بصحيفة دعوى أكد فيها أن البدلات والمزايا المالية من حقه، إلا أن محكمة أول درجة قضت بعدم أحقيته للمكافآت المالية مستندة في حكمها إلى حجة الوزارة بأن منصب المدعي كمدير ادارة التربية الخاصة لا يدخل في عضوية الهيئة التعليمية.

وقام المواطن بالطعن في الحكم الأول، وتقدم بطلب الاستئناف، وحضر المحامي نصار السرهيد موكلا عن المدعي، واستهل السرهيد بالإشارة الى القصور في التسبب وفساد الاستدلال في الحكم الأول حيث إن الوظيفة التي يشغلها المدعي تعد من أسس وركائز العملية التعليمية، إضافة إلى ان موكلي عضو أصيل من أعضاء الهيئة التعليمية، وعليه فإنه يكون مستحقا للبدلات والمكافآت المقررة في القانون، فيكون بذلك الحكم المستأنف مخالفا للواقع ومعيبا ويتحتم إلغاؤه.

ولفت السرهيد إلى أن مادة القانون المعنية بتعيين المستحقين للبدلات والمكافآت قد تم تعديلها بتاريخها، ومن ضمن البنود التي تم تعديلها إدراج مدير إدارة التربية الخاصة إلى المستحقين للبدلات والمزايا المالية التي استحقها موكلي رغم تعنت المعنيين في وزارة التربية.

وقضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم اول درجة، وبإعطاء المدعي أحقية صرف المكافآت والبدلات له مع تكليف الإدارة بمصروفات المحاماة.

