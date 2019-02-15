دفتر أحوال

ألزمت المحكمة الكلية الدائرة الادارية مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة بإعادة فتح الملف الطبي لابنة مواطن وتسليمه شهادة مثبتا بها ان اعاقة ابنته حركية متوسطة ودائمة وصرف المخصصات المستحقة لها تطبيقا للقانون رقم 8 لسنة 2010 في شأن حقوق ذوي الاعاقة.

وتتلخص تفاصيل الدعوى التي تقدم بها المحامي علي العلي بصفته وكيلا عن ولي امر المعاقة مؤكدا انه سبق لها الحصول على شهادة اثبات اعاقة من الهيئة المدعى عليها بان اعاقتها حركية شديدة ودائمة منذ الولادة وفق احكام القانون 8/2010، الا ان المدعي فوجئ بقيام الهيئة المدعى عليها بايقاف جميع مخصصات ابنته واصدرت قرارها بان ابنته غير معاقة، فتظلم من ذلك القرار ولكنه لم يتلق ردا من الجهة المدعى عليها، ولما كان مسلك الجهة المدعى عليها مخالفا للقانون مجحفا بحقوق ابنته فأقام دعواه الماثلة بغية الحكم بطلباته.

وطالب العلي اولا بالغاء القرار المطعون عليه فيم تضمنه من الغاء الملف الطبي لابنة المدعي واصدار القرار بجعل درجة الاعاقة لابنته حركية شديدة ودائمة منذ الولادة واعادة ابنته لكشوف المعاقين المشمولين بالرعاية بموجب القانون رقم 8/2010 بشأن حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة بوصفها معاقة حركية شديدة ودائمة منذ الولادة ومع ما يترتب على ذلك من آثار.

