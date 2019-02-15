دفتر أحوال

احبط رجال جمارك منفذ العبدلي مساء أمس محاولة تهريب ما يقارب من كيلو من مادة الشبو المخدرة الى البلاد من قبل قائد شاحنة مصري الجنسية قادم من العراق.

وفي التفاصيل كما رواها مصدر جمركي ان شاحنة يقودها وافد مصري قادمة من العراق وخلال دخولها منفذ العبدلي وقيام مفتش الجمارك بتفتيشها ظهرت على السائق المصري علامات الخوف والارتباك وبعد التدقيق في عملية التفتيش عثر على لفافتين داخل ثلاجة الشاحنة تحوي ما يقارب من كيلو من مادة الشبو المخدرة.

وخلال التحقيق مع المهرب اعترف بانه يتعامل مع عصابة عراقية لتهريب المخدرات الى الكويت. وعليه تمت احالته والمضبوطات الى الجهات المختصة.

