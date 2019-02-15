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توقع مراقب التنبؤات الجوية في ادارة الارصاد الجوية عبدالعزيز القراوي أن تتأثر البلاد اليوم بامتداد منخفض جوي من جهة الغرب مصحوبا بتكاثر للغيوم مع فرصة لامطار متفرقة على بعض المناطق خاصة على المناطق الجنوبية على فترات متقطعة مع رياح جنوبية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة تؤدي الى ارتفاع أمواج البحر من 3 الى 7 أقدام.

وتوقع القراوي في تصريح لـ «كونا» ان يكون الطقس ليلا باردا نسبيا وغائما جزئيا الى غائم مع فرصة لأمطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا أما الرياح فمتقلبة الاتجاه الى شمالية غربية خفيفة الى معتدلة السرعة 10 و35 كيلومترا في الساعة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة مابين 12و 15 درجة مئوية وحالة البحر معتدل الى عالي الموج ما بين 3 و6 أقدام.

وذكر أن حالة الطقس نهار غد السبت ستشهد انخفاضا بدرجات الحرارة وسيكون الجو غائما جزئيا مع فرصة لامطار متفرقة قد تكون رعدية احيانا والرياح شمالية الى شمالية شرقية معتدلة الى نشطة السرعة مابين 20 و50 كيلومترا في الساعة ودرجات الحرارة العظمى ما بين 18 و20 درجة مئوية وحالة البحر من معتدل الى عالي الموج ما بين 4 و7 أقدام.

وتوقع ان يكون الطقس باردا ليلا وأن تظهر بعض السحب المتفرقة ودرجة الحرارة الصغرى المتوقعة من 7 إلى 9 درجات مئوية وحالة البحر من معتدل الى عالي الموج.

وأهاب القراوي بالمواطنين والمقيمين ضرورة متابعة النشرة الجوية من خلال صفحة الارصاد الإلكترونية www.met.gov.kw وتطبيق Kuwait met خصوصا اثناء التقلبات الجوية لمعرفة آخر التطورات في الطقس ولمعرفة التحذيرات الجوية إذا استدعى الامر لإصدارها.

