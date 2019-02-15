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لن تبقى رحلات الفضاء حكرا على أصحاب الثراء الفاحش فقط، بل قد يكون بامكان أولئك الذين يمتلكون ثروة محدودة أن يزوروا المريخ أو القمر في المستقبل القريب.

واذا سارت الأمور كما يخطط لها مالك شركة «سبايس اكس» ايلون ماسك، فان سعر التذكرة سينخفض بشكل ملحوظ، ولن يقتصر فقط على أصحاب المليارات.

وفي تغريدة له عن أسعار تذاكر الرحلات الى المريخ مستقبلا، قال ماسك «أعتقد أن سعر التذكرة (تذكرة العودة مجانية) ستكون يوما ما أقل من 500 ألف دولار، بل وحتى أقل من 100 ألف دولار».

وأضاف ماسك في تغريدته، «هذا سعر منخفض للمواطنين في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة، حيث يستطيعون بيع منازلهم على الأرض والسفر الى المريخ اذا رغبوا».

ومن المقرر أن تقل المركبة الفضائية نحو100 راكب الى مدار الأرض، محملة على صاروخ يدعى «الثقيل جدا»، ثم تتوجه الى المريخ أو القمر أو أي وجهة أخرى.

ويؤكد ايلون ماسك أن السفينة قادرة على الذهاب الى أماكن مختلفة في المجموعة الشمسية، وسيكون بمقدور صاروخ «الثقيل جدا» العودة الى الأرض مجددا، من خلال هبوط عمودي ثم الاقلاع مجددا أكثر من مرة.

