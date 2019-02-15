أمينة محمد باقر اشكناني، أرملة محمد حجي أكبر، (93 عاماً)، شيعت، الرجال: غرب مشرف، مسجد الوزان، ت: 66546654، النساء: القادسية، ق4، ش45، م12، ت: 66813443، ملاحظة: العزاء ابتداء من اليوم الجمعة

مريم مطلق سلمان الدغيمان، أرملة بلال فرج المناعي، (73 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، ق3، ديوان المناعي، ت: 97156530، النساء: بيان، ق10، ج6، م21، ش1، ت: 96987447

نوره عجاج صقر العتيبي، (53 عاماً)، شيعت، الرجال: الصليبخات، في المقبرة فقط، ت: 90082227، النساء: الرابية، ق3، ش25، م8، ت: 50404555

أكبر عباس أكبر سناسيري، (69 عاماً)، شيع، الرجال: بيان، مسجد الإمام الحسن، ت: 50215665، النساء: الشامية، ق6، ش62، م15، ت: 99475492

موضي عبدالكريم الصلال، أرملة علي إبراهيم الجريد، (80 عاماً)، التشييع صباح اليوم، الرجال: بيان، ق3، ش4، م27، ت: 99557507، النساء: اليرموك، ق3، ش2، م80، ت: 99997338

محمد عبدالأمير محمد الشواف، (32 عاماً)، شيع، الرجال: الدسمة، ق3، ش32، م2، ديوان الشواف، ت: 55220892، النساء: مبارك الكبير، ق1، ش19، م4، ت: 66663093

ناصر سليمان الغملاس، (90 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الخالدي، ديوان الغملاس، ق2، شارع عبدالله خلف السعيد، م6، ت: 97222525، النساء: الخالدية، ق2، ش21، م6، ت: 99430005

زهرة حسن علي الوزان، (79 عاماً)، شيعت، الرجال: الدعية، مسجد البحارنة، ت: 97171965، النساء: الدسمة، ق2، ش22، م7، ت: 66039955

عبدالله سعود جاسم الشايجي، (84 عاماً)، شيع، الرجال: الرابية، ق1، ش35، م7، ت: 94941619، النساء: مبارك الكبير، ق3، ش32، م25، ت: 97324455

عاشور اقعيد زيد الخلف، (51 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: سعد العبدالله، ق1، ش57، م18، ت: 99592416، النساء: سلوى، ق1، شارع المعتز، م65، الدور الأول، ت: 67065377

إنا لله وإنا إليه راجعون

