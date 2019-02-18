أول النهار

افتتح وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الخدمات خالد الروضان مبنى الحكومة مول في مقسم «القرين» يوم أمس بحضور محافظ مبارك الكبير احمد الرجيب ونواب مجلس الأمة الدكتور حمود الخضير والنائب حمدان العازمي وجانب من وكلاء الوزارات منهم وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع ووكيل وزارة المواصلات خلود الشهاب ومدير عام المؤسسة العامة للرعاية السكنية م.بدر الوقيان وعدد من القيادات في الجهات الحكومية..

وقالت وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب أن المركز يضم 9 جهات حكومية لخدمة ابناء محافظة مبارك الكبير من خلال المبادرة الحكومية (حكومة مول) التي تحرص الدولة على تنفيذها للارتقاء بالعمل الحكومي وتطوير أدائه والعمل على ترسيخ مفهوم ثقافة وخدمة المواطن بما يترافق مع متطلبات العصر حيث تعتبر مراكز الخدمة الحكومية الشاملة احد مشاريع الحكومة الالكترونية التي أدرجت ضمن الخطة التنموية للدولة والآن اعلنت عنها الحكومة وبأمل العمل بها. وتابعت الشهاب بانه لا يخفى على الجميع ان الواقع الفعلي والممارسة العملية اثبتت ان الخدمات التي تقدم في بيئة مهنية ترسخ العمل الحكومي المتكامل ولا يخفى عليكم ان اي عمل ناجح بحجم (الحكومة مول) يحتاج جهداً وتضافراً من جميع الجهات الحكومية ليكون بأفضل صورة كما نشهد اليوم في مقسم القرين.

من جهته قال محافظ مبارك الكبير الفريق متقاعد احمد الرجيب ان افتتاح مركز الحكومة مول اليوم يتزامن مع الاحتفالات الوطنية وهي ايام في قلب كل كويتي لها مكانة خاصة مثمناً هذا الانجاز المهم الذي انتظره اهالي محافظة مبارك الكبير مقدماً الشكر والتقدير لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك على حرصه ومتابعته لاستكمال المرافق العامة والحيوية في المحافظة.

بدوره قال وكيل وزارة العدل عبداللطيف السريع، انه يسعدنا ويشرفنا أن نشارك. في افتتاح مركز الحكومة مول في مقسم القرين، مؤكداً ان العدل تسعى لتوفير خدماتها في كل محافظات الكويت انطلاقاً من سياسة الوزارة في التواجد في جميع مراكز الحكومة مول التابعة لوزارة الخدمات. وأوضح السريع ان تواجد وزارة العدل يأتي استكمالا لسلسلة الخدمات التي تقدمها، بالاضافة للخدمات التي توفرها وزارة العدل في بعض المراكز التجارية..

واكد ان وزارة العدل ستنتهج خطوة جديدة في القريب العاجل بناء على تعليمات وزير العدل المستشار الدكتور فهد العفاسي ان تقوم الوزارة بتقديم خدمات جديدة وهي طرح الأجهزة الذاتية من اجل خدمات وزارة العدل، لافتاً الى انه قريبا وبحضور الوزير سيتم توزيعها في بعض المراكز التجارية في مختلف المحافظات، خاصة ان جميع خدمات وزارة العدل ستتوفر من خلال هذه الاجهزة، بما فيها طباعة الاوراق والاحكام الصادرة من وزارة العدل حيث سيتم تدشينها بحضور الوزير فهد العفاسي على عدد من المراكز التجارية في المحافظات والتي تم تحديدها مسبقاً. وزاد السريع انه جارٍ التنسيق حاليا لتحديد اماكن التوزيع حيث تعتبر هذه الخدمة جديدة تطلقها اول مرة وزارة العدل تتضمن وجود الاحكام من خلال اجهزة ذاتية يستطيع المواطن وصاحب العلاقة ان يقوم بطباعتها بعد ان يقوم بالتعريف بنفسه بعد أدخال البطاقة المدنية ومن خلال التوقيع الالكتروني الصادر من قبل الهيئة العامة للمعلومات المدنية للتحقق من شخصية المستخدم ومن ثم يتم الاستعلام والمصادقة على العملية من حيث الربط مع وزارة العدل.

وأكد السريع ان الربط الالكتروني بين الجهات الحكومية أتى بثماره، لاسيما ان وزارة العدل قامت بالربط مع اغلب الجهات الحكومية،خاصة وزارة الداخلية والهيئة العامة للمعلومات المدنية، بعد التحقق من الهوية وتبادل المعلومات والبيانات مع جميع الجهات الحكومية، لافتاً الى ان الربط الآلي هو اساس التعامل الحكومي المشترك، في توفير خدمات الكترونية تعود بالنفع على المواطنين والمقيمين. من جهته، قال النائب حمدان العازمي ان مركز الحكومة مول في مقسم القرين يعتبر من اروع المراكز الموجودة، وسيضيف كثيراً لأهالي المنطقة حيث يوجد تجمع كامل لأغلب الجهات الحكومية وهو عبارة عن مجمع وزارات مصغر، مبيناً ان هناك بعض الجهات غير موجودة وكنا نتمنى تواجدها مثل الهيئة العامة للمعاقين ووزارة الخارجية وبهذه الجهتين يكتمل المركز كما وعدنا وزير التجارة بأنه سيخاطب الوزراء المعنيين ليخذم اهالي المحافظة. بدوره أكد عضو مجلس الامة الدكتور حمود الخضير، أنه شيء مبهج ان نشارك في افتتاح مركز الحكومة مول في محافظة مبارك الكبير، خاصة وجود جميع وزارات الدولة وخدماتها تحت سقف واحد، لافتا الى هذا يعطي انطباعاً لنواب الامة بأن هناك جهداً جباراً من قبل وزارة الخدمات بتوفر جميع الخدمات من اجل راحة المراجعين.

واوضح الخضير ان هذه الخطوة ايجابية للاتجاه الى الحكومة الالكترونية، حيث ان الجهود ستتضح في الايام القادمة لربط جميع الوزارات، لاسيما ان تأخير الافتتاح الى هذا الوقت كان لعدم جهوزية بعض الوزارات، مؤكدا اننا نعيش في زمن العولمة والتقنية.

شكرا العلاقات العامة

شكر خاص للعلاقات العامة في وزارة الخدمات مراقب الوسائل الاعلامية جيهان جوهر حيات والمنسق سعد السنعوسي على تسهيل مهمة الصحافة في توفير المادة الصحافية للاعلاميين.

