الأولى

كشفت دراسة بيئية اجرتها إدارة البيئة والتنمية الحضرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية ان البيئية الكويتية تتعرض لمعدلات تلوث مرتفعة بحكم طبيعة البلاد وامكاناتها وموقعها الجغرافي وآليات ادارتها وما تواجهه من انتهاكات وممارسات بشريـة غير رشيدة.

وذكرت انه تترتب على الزيادة المطردة في تعداد السكان، والتطور المتسارع في المجالات العمرانيـة والصناعية والاجتماعية زيادة ملموسـة في معدلات التلوث، خصوصاً الهوائي، بسبب زيادة اعداد المركبات، والتوسع في اقامـة المنشآت والمرافق الصناعيـة.

وأشارت إلى ان من المتوقع ان تتعاظم مشكلة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن الأنشطـة البشرية. على صعيد آخر، يسعـى القطاع النفطـي إلى رفع طاقتـه الانتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2020، اي بزيادة 100 % عن الانتاج الحالي، وزيادة معدلات انتاج الغاز من خلال الأنشطـة الاستكشافية. (طالع ص 05)

وأكدت ان تلوث الهواء يعتبر من اهم المشاكل البيئية التي تعاني منها الكويت، لافتة إلى ازدياد تركيز بعض الملوثات على المعايير القياسية، مثل الأتربة المتساقطة والجسيمات العالقـة والغازات والأبخرة الهيدروكربونيـة والمركبات العضويـة المتطايرة وغاز الأمونيا وأتربة الرصاص.

واشارت إلى انتشار الروائح الكريهة بسبب وجود مستويات تركيز متفاوتة لغاز كبريتيد الهيدروجين تزيد على ادنى تركيز يتيح الاحساس بالرائحة الكريهة الذي يسببه هذا الغاز (0,5 جزء من البليون).

وأكدت تجاوز بعض ملوثات الهواء المعايير القياسيـة لفترات زمنيـة قصيرة، مثل ثاني اوكسيد الكبريت من محطات توليد الطاقة والمياه والصناعات النفطيـة، وثاني اوكسيد النيتروجيـن وأول اوكسيد الكربون من حركـة المرور الكثيفـة، ولفتت إلى ثمة قصور في المعلومات حول بعض ملوثات الهواء، مثل المواد الهيدروكربونيـة المتطايرة وغيرهـا، مشيرة إلى قرب بعض المناطق الصناعية ومحارق المستشفيات من المناطق السكنية. وقالت: لما كانت محطات تحليـة مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية من اهم مصادر تلوث الهواء، خصوصاً من ناحية اطلاق غاز ثاني اوكسيد الكبريت الناتج من استخدام وقود نفطي فيه نسبة عالية من الكبريت، اوصى المعهد بالعمل على توفير وقود بديل أو معالجـته لتقليل نسبة الكبريت فيه. كما اقترح التوسع في استخدام وقود للسيارات اقل تلويثـاً، ونشر وسائل النقل الجماعي وتشجيع المواطنيـن على استخدامها. وطالبت مصافي النفط ومصانع الكيماويات البتروليـة باستخدام تقنيات حديثة للحد من انبعاث الملوثات الناتجة عن انبعاث الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، والذي يتم فصلـه في مراكز التجميع بالحقول المنتشرة في اكثر من 26 موقعاً تنفث الملوثات في الهواء مباشرة. وقالت ان شركة نفط الكويت تبذل جهوداً للتغلب على هذه المشكلة، الا ان الأمر يحتاج إلى المزيد من التدابير.

ودعت الدراسة إلى انه حفاظاً على صحة المواطنين، يجب اصدار تشريع خاص لنظافـة الهواء (Clean Air Act). ولتطبيقه عملياً يجب اولاً تحديد معايير جودة نوعية الهواء ونسبـة الملوثات المسموح بصرفهـا من كل مصدر، واستحداث نظام لقياسها، مع دعم ابحاث تلوث الهواء، وتنظيـم البرامج والحملات الاعلامية حول ابعاد هذا التلوث.

وأوصت ايضاً بعمل مسح بيئي شامل لحركة المرور من حيث عدد المركبات ومسارات الطرق، ودراسـة كفاءة احتراق الوقود ووجود نظام للتحكم بالتلوث الناتج منها. لافتة إلى انه لا بد من اعداد كوادر فنيـة وطنية لتقييم وتحليل الملوثات ومعايير اختيار محطات رصد نوعيـة الهواء، واتاحـة البيانات والمعلومات التي يتم التوصل اليها، وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات المعنيـة بالبيئـة في دول مجلس التعاون الخليجـي.