الأولى

أعلن رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عزم المجلس دعوة نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد إلى اجتماع لجنة الشؤون الخارجية لمناقشة الشؤون السياسية ونتائج مؤتمر وارسو. وقال في تصريح ادلى به إلى الصحافيين أمس في مجلس الأمة انا كرئيس للمجلس واتحدث باسم الأمة اؤكد ثبات الكويت على سياسية صاحب السمو، وهي اننا آخر من يطبع مع الكيان المحتل الغاصب وسنواصل جهودنا في مواجهته.

وأضاف الغانم: نعم.. وجود ممثل كويتي رسمي اضافة إلى ممثلين خليجيين رفيعي المستوى في مؤتمر دعت اليه اميركا وبولندا لمناقشة اوضاع المنطقة امر طبيعي وحتمي حتى تقول الكويت رأيها ووجهة نظرها، وان كنت لا اتمنى رؤية نائب وزير الخارجية في صورة جماعية مع رئيس وزراء الاحتلال، وهو الامر الذي اوضحت الخارجية الكويتية بشكل جلي ملابساته وابعاده الحقيقية. وقال الغانم: انه لا يتمنى رؤية اي مسؤول كويتي أو عربي أو مسلم في صورة جماعية مع رئيس وزراء الكيان الغاصب، مؤكدا ان الموقف الكويتي قيادة وشعبا واضح ومبدئي وتاريخي في نصرة الشعب الفلسطيني ورفض الاحتلال الصهيوني وممارساته، وهي قضية شرعية في مقدمة سلم الأولويات بالنسبة لنا.

وأضاف الكويت على مستوى القيادة والحكومة والبرلمان والشعب ترفض المزايدة على مواقفها التاريخية والمبدئية ازاء القضية الفلسطينية، وسيبقى شعارها وعنوانها الواضح هو انها ستكون آخر من يطبع مع دولة الاحتلال، لافتا إلى ان هذا الامر سيظل قائما وراسخا ومبدئيا.

وقال إذا اردتم مواقف الكويت الحقيقية والدائمة والتقليدية ازاء الاحتلال الصهيوني فالتاريخ يعج بها، ولعل ابرزها تلك المواقف الصلبة والواضحة والقاطعة التي تتخذها الكويت من خلال عضويتها في مجلس الامن الدولي في نصرة القضية الفلسطينية ورفض الاحتلال وممارساته.

وقال الغانم: على الصعيد البرلماني، الكل يتذكر المواقف المتتالية والمستمرة في رفض ممارسات الاحتلال الصهيوني، ولعل ابرز تلك المواقف عندما طردنا الوفد الاسرائيلي من احد اجتماعات مؤتمر الاتحاد البرلماني الدولي في سان بطرسبيرغ، وهو التصرف الذي لقي دعم ومباركة سمو امير البلاد في حينها والذي ارسل رسالة دعم وتأييد ومساندة لهذا الموقف في اقل من 12 ساعة من وصولنا إلى البلاد.

وأكد الغانم ان ما يثير الاستغراب ان عددا قليلا من القوى السياسية والنواب صمتوا صمت القبور عندما كان البرلمان الكويتي يتخذ مواقف بارزة ومؤثرة ضد الكيان الصهيوني، وكأن القضية الفلسطينة لا تعنيهم، وهم يعتبرونها وسيلة أو جسرا لاثارة اي لغط داخلي، ولذلك رأينا هذه الأقلية تخرج ببيانات هدفها التصعيد فقط.

وأضاف ان تأثير هذه الأقلية من القوى لا يتجاوز خمسة أو ستة اشخاص بعدما كُشفت اكاذيب رموزهم وخداعهم للشعب الكويتي، وأظهرت الايام مواقفهم التي كنا نعرفها من قبل، ولهؤلاء اقول انتم آخر من يتحدث عن القضية الفلسطينية، وآخر من يزايد عليها، فعندما كنا نواجه وفود الكيان الصهيوني كنتم تختبئون وتصمتون صمت القبور فلا يحق لكم التحدث عن موقف الكويت قيادة وبرلمانا وحكومة وخلكم على مواقفكم الهاربة التي هي نهجكم ولا تتحدثوا باسم اي كويتي لأنه لا يحق لكم ذلك، مضيفا واقول لمن اختبأ في السابق (لا تخرجوا رؤوسكم الان لأن لا علاقة لكم في القضية الفلسطينية).

وقال الغانم: بدلا من المزايدة على مواقف الكويت المبدئية، كنا نرجو ان نسمع دعما ومؤازرة لكل المواقف الكويتية رسميا وبرلمانيا وشعبيا التي تفردت بها الكويت في زمن الهرولة نحو العدو ومحاولات طمس القضية الفلسطينية برغم كل الضغوطات التي تمارس علينا والتي رفضتها الكويت وقاومتها برغم كلفتها السياسية.

وأعرب عن الشكر لكل القوى السياسية والمجتمعية الحية الرافضة للتطبيع والتي تنتفض دائما مساندة للقضية الفلسطينية، وهو موقف الغالبية الساحقة من اعضاء المجلس اما تلك القوى والاسماء المعروفة التي لم تنبس ببنت شفة عندما اتخذت الكويت رسميا وبرلمانيا وشعبيا مواقف حاسمة وقوية فلا يحق لها الان المزايدة على موقف الكويت التاريخي من الاحتلال ومن نصرة الشعب الفلسطيني.