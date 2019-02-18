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يتفضل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة فيشمل برعايته وحضوره حفل تخريج الدفعة الخامسة والاربعين من الطلبة الضباط بكلية الشرطة وذلك في العاشرة من صباح اليوم بميدان أكاديمية سعد العبدالله للعلوم الأمنية. وكان سموه قد استقبل بقصر بيان أمس النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الاحمد ونائب رئيس مجلس الاصلاح والتنمية التابع للرئاسة بجمهورية الصين الشعبية تينغ جي جه والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل تحيات وتقدير الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنياته لصاحب السمو أمير البلاد بموفور الصحة والعافية ولشعب الكويت دوام التقدم والتطور.

وقد حمله سموه تحياته وتقديره للرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية وتمنياته له بدوام الصحة والعافية وللشعب الصيني المزيد من التقدم والازدهار.