الأولى

أعلن نائب رئيس لجنة خصخصة البورصة ومفوض هيئة الأسواق أن الاكتتاب العام في شركة البورصة سيتم خلال الربع الأخير من 2019 أو الربع الأول من 2020 على أقصى تقدير. وأشار في مؤتمر صحافي عقده وزير المالية د. نايف الحجرف أمس للاعلان عن خصخصة البورصة، إلى أن توزيع الأسهم على المواطنين خلال هذا الاكتتاب سيتم من دون علاوة أو رسم إصدار. (طالع ص 13-12)

وكان الحجرف قد أكد في بداية المؤتمر ان الحكومة تؤمن بدور القطاع الخاص في عملية الخصخصة.

وأشار الى ان خصخصة البورصة يعتبر حدثاً تاريخياً ساهم في انجازه أطراف عدة.

وأعرب عن تمنيات الحكومة في رؤية مشاريع اخرى يديرها القطاع الخاص لكي يكون هناك اصلاحات اقتصادية للاستفادة من ريادة هذا القطاع ولتمارس دورها من خلال الرقابة والاشراف.

وأضاف لقد تم وضع برنامج التخصيص بشفافية وعدالة مع العلم انه تم الغاء المناقصة مرتين قبل ذلك حيث كان الدافع تفادي اي مشكلات تعترض عملية التخصيص وقد تعاملت هيئة اسواق المال بمهنية في مراحل التخصيص.

ومن جانبه قال وزير التجارة وزير الخدمات خالد الروضان ان هذه الخطوة تأتي في ظل ما شهده الاقتصاد الكويتي من تطور كبير على مدار السنوات الماضية والتقدم الملحوظ في تحسين بيئة الأعمال.

وأضاف الروضان ان الكويت اظهرت اداء اقتصاديا وماليا متميزا ضمن استراتيجيتها لمواكبة الانفتاح الاقتصادي العالمي وذلك من خلال اقرار العديد من القوانين المالية والاقتصادية والاستثمارية لتكون اكثر انفتاحا وشفافية وجاذبية.

وأوضح أن لدى الحكومة قوانين اقتصادية مهمة جدا وقريبة من الاقرار وهي قانون التأمين الذي سيسهم بتطوير قطاع التأمين في الكويت وقانون مدققي الحسابات ومنظومة قوانين الافلاس وتعديل قانون الشركات بما يسمح بوجود التصويت الالكتروني وغيرها من المزايا الجديدة.

ولفت الى ان خصخصة البورصة هي وسيلة وليست غاية بحد ذاتها ونطمح الآن بعد الانتهاء من تخصيصها ان يسهم القطاع الخاص بدوره المطلوب خلال الفترة المقبلة بتطوير السوق اكثر.

وأضاف انه تم احداث تطوير جذري في البنية التحتية لمنظومة التداول والتقاص عبر تبني مشروع لتطوير تلك المنظومة تحول لاحقا لمشروع لتطوير السوق كاملا.