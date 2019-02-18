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دماء فوق المستطيل الأخضر

راشد خلف
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الإثنين 18 فبراير 2019

تقدم النادي العربي بشكوى رسمية إلى اتحاد الكرة ضد نادي الكويت بعد الأحداث المؤسفة التي شهدتها مباراة الفريقين على ستاد صباح السالم أول من أمس وانتهت بفوز الأبيض 2-0 ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري الممتاز.
وشهدت المباراة عقب صافرة النهاية أكثر من مشاجرة داخل الملعب وخارجه في مشهد فوضوي لايمت للأخلاق الرياضية بصلة، بعد أن وصلت إلى حد استخدام الأدوات الحادة من قبل بعض المشجعين، نتج عن إحداها إصابة مشجع عرباوي في رأسه، وأسعف إلى المستشفى الأميري لتلقي العلاج. وكانت المباراة التي بدأت هادئة شهدت توترا في دقائقها الأخيرة مع خروج محترف الكويت جمعة سعيد من أرضية الملعب، حيث قام بحركة استفزازية متعمدة تجاه جمهور العربي، علما بان زميله فيصل زايد سبقه باستفزاز الجمهور بركل راية زاوية الملعب احتفالا بتسجيله الهدف الثاني. وعلى خلفية هذه الأحداث أصدر مجلس إدارة العربي بياناً أبرز فيه نقاط الشكوى، ومنها : اقتحام أكثر من خمسين شخصاً المنصة الرئيسة عنوة، واستخدامهم السلاح الابيض في مشاجرة مع جمهور العربي عند باب المنصة بعد المباراة كادت ان تزهق فيها الارواح لولا عناية الله، وترديد المقتحمين أهازيج تحمل كلمات بذيئة ومسيئة بحق رئيس واعضاء مجلس ادارة النادي العربي، وقيام لاعب الكويت جمعة سعيد بحركات غير لائقة ما تسبب في اشتباكات بين اللاعبين بعد المباراة.
وطالب النادي العربي اتحاد الكرة بتحمل مسؤولياته وتطبيق العقوبات الواردة بالنظام الاساس تجاه نادي الكويت والا فسيكون للنادي العربي موقف آخر تجاه الاتحاد.


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