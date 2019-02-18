الأولى

بشأن ما تم تداوله حول وجود ضابط برتبة كبيرة عليه شبهة تزوير الجنسية الكويتية مع تحويله الى التحقيقات بما يخص ملف الجنسية اوضحت وزارة الدفاع ان المعني لم يشارك في اعمال لجنة التحقيق بالتعاقدات لشراء طائرة اليوروفايتر وانه تم استبداله وذلك لورود تساؤلات حول ملف جنسيته وجار التحقيق والتدقيق حول هذا الملف.

واكدت الوزارة في بيان لها امس على التعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية في مجال تبادل المعلومات الأمنية والملفات الخاصة بالعسكريين بجميع الرتب من ضباط وضباط صف وأفراد، وانه لا يتم قبول أي عسكري للالتحاق بشرف الخدمة العسكرية في الجيش الكويتي إلا بعد التدقيق والتأكد من جميع المستندات والبيانات الرسمية الخاصة به وفق شروط الالتحاق بالجيش الكويتي، وتهتم وزارة الدفاع بملف الجنسية لجميع منتسبيها لما له من أهمية قصوى للمحافظة على الصالح العام، مع تقديم الاحترام والثقة التامة لجميع منتسبيها.

واشارت الى حرص وزارة الدفاع على متابعة كل ما يكتب وينشر في وسائل الاعلام والعمل على تقديم جميع المعلومات والبيانات التي تساعد على توضيح اي خبر يصل اليها، منوهة بضرورة التحقق من صحة المعلومات التي تكتب وتنشر في وسائل الاعلام المختلفة.