الأولى

شكل وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لجنة للتحقيق في استيفاء الوزارة الموافقات والاجراءات الخاصة كافة بمشروع بناء مسجد في قطعة 12 بمنطقة بيان ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح والنظم. وكانت الوزارة اكدت أن الموافقة على انشاء المسجد تمت في عهد الوزير السابق د. فهد العفاسي في مارس من العام الماضي. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن موافقات «الاطفاء»، والطيران المدني، ووزارة الكهرباء صدرت كلها، في عهد الوزير السابق، مشيرة الى ان المتبرع حصل على موافقة الجيران واللجنة المؤقتة في المجلس البلدي على زيادة مساحة البناء في 2018/11/22 لتصبح مساحته الاجمالية 1925 مترا مربعا.

وكان عدد من أهالي بيان اعتصموا مبدين اعتراضهم وتضررهم من انشاء المسجد، موضحين أنهم أبدوا موافقتهم في البداية على انشاء مسجد صغير لا تتعدى مساحته 300 متر، وأنه بعد مرور ثلاث سنوات تفاجأوا بانشاء المسجد على مساحة تقارب ألفي متر، لافتين الى أن هذا مخالف للشروط الفنية.