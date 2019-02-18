loader

الأولى

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«الأوقاف»: لجنة للتحقيق باستيفاء موافقات بناء مسجد في «بيان»

رضا رشدي
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 18 فبراير 2019

شكل وزير الاوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة لجنة للتحقيق في استيفاء الوزارة الموافقات والاجراءات الخاصة كافة بمشروع بناء مسجد في قطعة 12 بمنطقة بيان ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح والنظم. وكانت الوزارة اكدت أن الموافقة على انشاء المسجد تمت في عهد الوزير السابق د. فهد العفاسي في مارس من العام الماضي. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أن موافقات «الاطفاء»، والطيران المدني، ووزارة الكهرباء صدرت كلها، في عهد الوزير السابق، مشيرة الى ان المتبرع حصل على موافقة الجيران واللجنة المؤقتة في المجلس البلدي على زيادة مساحة البناء في 2018/11/22 لتصبح مساحته الاجمالية 1925 مترا مربعا.
وكان عدد من أهالي بيان اعتصموا مبدين اعتراضهم وتضررهم من انشاء المسجد، موضحين أنهم أبدوا موافقتهم في البداية على انشاء مسجد صغير لا تتعدى مساحته 300 متر، وأنه بعد مرور ثلاث سنوات تفاجأوا بانشاء المسجد على مساحة تقارب ألفي متر، لافتين الى أن هذا مخالف للشروط الفنية.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة