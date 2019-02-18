الأولى

أكد وزير الشؤون سعد الخراز، أن التعديلات التي تم وضعها على قانون العمل الخيري الحالي من شأنها أن تسهم في دعم العمل الخيري خلال الخمسين سنة المقبلة، معربا عن أمله في ان يرى القانون الجديد النور قريبا.

وأعلن في تصريح للصحافيين على هامش لقاء المبرات والجمعيات الخيرية استعداد الوزارة لجمع التبرعات خلال رمضان المقبل، مشيرا الى أن متابعة واشراف الوزارة حققا زيادة في ايرادات تبرعات رمضان الماضي، لافتا الى انها كانت 15 مليونا قبل اربع سنوات ثم قفزت الى 50 مليون دينار العام الماضي.

واعرب الوزير عن امله في ان تتضاعف اموال التبرعات في رمضان المقبل لمساعدة المحتاجين داخل الكويت وخارجها.

واشار الى ان القوانين واللوائح التنظيمية التي وضعتها الشؤون أسهمت في تنظيم العمل الخيري وحمايته من أي عقبات تعترض طريق تطوره وارتقائه، كما أسهم تنظيم العمل الخيري في زيادة ايرادات التبرعات أضعافا مضاعفة خلال السنوات الخمس الاخيرة حيث تشير الاحصائيات الى ارتفاع الايرادات خلال رمضان من 15 مليون دينار عام 2014 الى 50 مليون دينار في عام 2018 كما زادت أعداد الجمعيات الخيرية المشهرة، ما يدل على أن الدولة كانت حريصة على تنظيم العمل الخيري وتطويره واتساع رقعته لا تحجيمه او وضع العراقيل في طريقه.