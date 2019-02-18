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الدوحة: لا نمانع بأي جهد لحل الأزمة الخليجية


ميونيخ- الوكالات: أكد وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني أن الدوحة ليس لديها أي مانع لبذل أي جهود لحل الأزمة مع الدول الخليجية الثلاث (السعودية والإمارات والبحرين) ومصر.
وأشار الشيخ محمد بن عبد الرحمن في كلمته امس امام مؤتمر ميونيخ للأمن إلى أن بلاده طالما نادت هذه الدول للجلوس إلى طاولة الحوار. وشدد على أن «قطر لا تبني تحالفات جديدة كبديل لمجلس التعاون الخليجي». وأضاف أن «قطر لا تتعرض لأي ضغط لعقد أي تحالفات؛ ونحن نتخذ القرار حسب حاجة شعبنا». وفيما يخص القضية الفلسطينية، قال ان «القضية الفلسطينية هي أساس العلاقة بين قطر وإسرائيل وسنستمر في دعم أهل غزة» واضاف «نحن لانمول «حماس» بل نحاول وضع حد للأزمة الإنسانية في غزة بطرق واضحة وأمام أعين الجميع».
وحذر الوزير القطري من زيادة الاستقطاب في الشرق الأوسط. وقال «إننا نعايش زيادة في الاستقطاب بالمنطقة، تزداد يوما بعد يوم... بشكل درامي». وناشد الشيخ محمد بن عبدالرحمن المجتمع الدولي لمعالجة مشكلات، مثل الإرهاب، بشكل جذري.


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