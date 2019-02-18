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ميونيخ - الوكالات: حذر وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف امس من أن فرصة نشوب حرب بين ايران واسرائيل باتت «هائلة» منددا بما وصفه بـ«الهوس المرضي الاميركي» تجاه طهران في حين اعرب الرئيس الايراني حسن روحاني عن رغبة بلاده في اقامة علاقات وطيدة مع دول الخليج وجميع الشعوب الاسلامية في الشرق الأوسط.

وفي كلمته امام مؤتمر ميونيخ للامن قال ظريف ان اسرائيل تسعى للحرب وان الطريقة التي تتصرف بها هي والولايات المتحدة تجعل فرصة نشوب الحرب هائلة. وأضاف «بالتأكيد، بعض الناس يسعون للحرب اسرائيل» وتابع «الخطر هائل وربما يكون أكبر اذا واصلنا التغاضي عن الانتهاكات الخطيرة للقانون الدولي».

من جهة ثانية اتهم الوزير الايراني الولايات المتحدة بـ«الهوس المرضي» تجاه طهران، ورفض اتهاما أميركيا بأن الجمهورية الاسلامية تخطط لمحرقة نازية «هولوكوست» جديدة. وقال ظريف «هذا أمر مضحك ولكنه في الوقت ذاته في منتهى الخطورة أيضا».

وكان نائب الرئيس الأميركي مايك بنس اتهم طهران السبت أمام مؤتمر ميونيخ بأنها تخطط لهولوكوست جديد.

واتهم وزير الخارجية الايراني الأميركيين أيضا بالرغبة في احداث تغيير حكومي في ايران وقال «الولايات المتحدة الأميركية لا تفعل شيئاً آخر، بل تفعل ذلك فحسب» وانتقد ظريف بشدة دعوة الولايات المتحدة للأوروبيين بالتخلي عن الاتفاقية النووية مع ايران معتبرا ان هذه الدعوة الأميركية «مهزلة».

في غضون ذلك أعرب الرئيس الايراني، حسن روحاني عن رغبة بلاده في اقامة علاقات وطيدة مع جميع الشعوب الاسلامية في الشرق الأوسط. ومشيرا الى دول الخليج العربية ذكر روحاني في خطاب ألقاه في اقليم هرمزغان بجنوب البلاد وبثه التلفزيون الرسمي على الهواء «ايران مستعدة للعمل مع دول المنطقة للحفاظ على الأمن في الشرق الأوسط... نريد اقامة علاقات أخوية مع كل دول المنطقة... ايران لم تبادر مطلقا بأي عدوان في المنطقة».

وأضاف أن المسلمين هم فقط من يستطيعون ضمان أمن المنطقة. ومضى الى القول «ندعو جميع شعوب المنطقة الى الاخاء وحسن الجوار... كما أننا نحن من يجب أن يحرس المنطقة، ولسنا بحاجة الى الأميركيين والقوات الأجنبية».