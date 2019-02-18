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سموه استقبل ولي العهد والغانم والمبارك والمطاوعة والنائب الأول والوفد الصيني

الأمير يرعى اليوم تخريج الطلبة الضباط بكلية الشرطة


يتفضل صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة اليوم فيشمل برعايته وحضوره حفل تخرج الدفعة الخامسة والاربعين من الطلبة الضباط بكلية الشرطة وذلك في تمام الساعة العاشرة وذلك بميدان اكاديمية سعد العبدالله للعلوم الامنية.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد.
كما استقبل سموه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء.
كما استقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز ورئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف جاسم المطاوعة.
واستقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ونائب رئيس مجلس الاصلاح والتنمية التابع للرئاسة بجمهورية الصين الشعبية تينغ جي جه والوفد المرافق وذلك بمناسبة زيارته للبلاد حيث نقل تحيات وتقدير شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وتمنياته لصاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والتطور.
هذا وحمله سموه تحياته وتقديره لشي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة وتمنياته له بدوام الصحة والعافية ولشعب جمهورية الصين الشعبية الصديقة المزيد من التقدم والازدهار.
حضر المقابلة وزير شؤون الديون الأميري الشيخ علي الجراح ورئيس جهاز تطوير مدينة الحرير «الصبية» وجزيرة بوبيان فيصل عبدالرحمن المدلج.


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