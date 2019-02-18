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وطن النهار

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القيادة السياسية هنأت كوسوفو وعزَّت مصر


بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تعزية إلى عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته بضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف نقطة أمنية في شمال سيناء والذي أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين العسكريين معربا سموه عن استنكار دولة الكويت وإدانتها الشديدة لهذا العمل الإرهابي الشنيع الذي استهدف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة الأمن والاستقرار في البلد الشقيق وتأييدها لكافة ما يتخذه من إجراءات للحفاظ على أمنها واستقرارها. وأكد سموه موقف دولة الكويت الرافض للارهاب بكل أشكاله وصوره سائلا سموه المولى تعالى أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر وحسن العزاء وأن يمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.
وبعث سموه ببرقية تهنئة الى هاشم ثاتشي رئيس جمهورية كوسوفو الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.
وبعث سموه ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.


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