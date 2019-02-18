وطن النهار

أكد وزير الشؤون الاجتماعية سعد الخراز، ان التعديلات التي وضعت على قانون العمل الخيري الحالي من شأنها أن تسهم في دعم العمل الخيري خلال الخمسين سنة المقبلة، معربا عن أمله ان يرى القانون الجديد النور قريبا.

وأعلن الخراز في تصريح للصحافيين على هامش لقاء المبرات والجمعيات الخيرية الذي نظمه اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية صباح أمس في قاعدة الامومة والطفولة بالقادسية، استعداد الوزارة في اقامة مشروع جمع التبرعات خلال شهر رمضان المقبل، مشيرا الى أن متابعة واشراف الوزارة حقق زيادة في ايرادات التبرعات خلال شهر رمضان الماضي من 15 مليوناً قبل اربع سنوات الى 50 مليون دينار العام الماضي، معربا عن امله في ان تتضاعف اموال التبرعات في رمضان المقبل لمساعدة المحتاجين داخل الكويت وخارجها.

واعرب عن سعادته للقاء رئيس واعضاء اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية، مثمنا طرحهم حول خطة عملهم والمشروعات الخيرية المستقبلية التي ينوون انجازها خلال الفترة المقبلة وبخاصة فكرة اقامة المتحف الخاص بالعمل الخيري في الكويت، معربا عن امله في ان تسهم هذه المشاريع الخيرية في ابراز دور العمل الخيري الكويتي محليا وعالميا.

ودعا الخراز الجمعيات الخيرية الى الانضمام الى عضوية اتحاد المبرات والجمعيات الخيرية حيث يسهم ذلك في توحيد الاعمال الخيرية تحت مظلة واحدة والتنسيق بين جميع الجمعيات في ظل اشراف وزارة الشؤون الاجتماعية على هذا العمل وسعيها الدؤوب الى تنظيمه ودعمه والارتقاء به وتطويره.

من جانبه، استعرض رئيس الاتحاد خالد عيسى الصالح، تاريخ العمل الخيري في الكويت متوجها، بالشكر لراعي اللقاء وزير الشؤون واعضاء الاتحاد من جمعيات ومبرات، موضحا ان عدد اعضاء الاتحاد منذ اشهاره عام 2017 حتى تاريخه بلغ 50 عضوا منهم 30 مبرة وعشرون جمعية خيرية ونأمل أن تنطوي تحت مظلته جميع المبرات والجمعيات الخيرية. وتوجه الصالح بالشكر والتقدير لوزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح على ما بذلته من جهود على المستويين المحلي والدولي في ابراز دور العمل الخيري الكويتي واظهار صورته المشرفة، مؤكدا أن أهل الكويت جبلوا على حب الخير منذ القدم من بداية حكامها وشعبها، اذ كان المغفور له الامير السابق يسمى بجابر العيش لانه كان «يطبخ في البيت ويوزع على الناس» وكذلك يوسف الصبيح ويوسف البدر كانت أياديهم ممدوة لعمل الخير.

وشهد اللقاء، استعراض فيلم عن الاتحاد بالاضافة لعرض للمشاريع المستقبلية للاتحاد ونتائج الاستبيان الذي نظمه الاتحاد، وتكريم لوزيرة الشؤون السابقة هند الصبيح على دورها في تنظيم العمل الخيري.

