وطن النهار

اجتمع رئيس الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية صالح الفضالة مع نائب مدير قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش مايكل بيج والوفد المرافق له في مقر الجهاز.

وقال الفضالة في بيان صحافي أمس الاحد: إن اللقاء يأتي في اطار سياسة الانفتاح والشفافية التي يتبعها الجهاز في التعامل مع المنظمات الدولية مؤكدا ان ابواب الجهاز مفتوحة امام هذه المنظمات للاطلاع على كل ما يتعلق بأوضاع هذه الفئة.

وقدم خلال اللقاء عرضا مرئيا موثقا بالارقام ومدعما باحصائيات الخدمات التي تقدمها الكويت لفئة المقيمين بصورة غير قانونية مؤكدا حرص الكويت على ضمان مجانية التعليم والعلاج للمقيمين بصورة غير قانونية بغض النظر عن مراكزهم القانونية.

واشار الفضالة الى ان ما تقدمه الكويت يأتي تماشيا مع المكانة المرموقة التي تبوأتها في المحافل الدولية ودورها الرائد في العمل الانساني والذي توج بمنح الامم المتحدة لقب قائد العمل الانساني لصاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.

حضر اللقاء عدد من قيادات الجهاز اضافة الى نائب مساعد وزير الخارجية رئيس مكتب حقوق الانسان المستشار طلال المطيري والباحثة في قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش تارا سبهري فر.

