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افتتاح مركز شمال غرب الصليبخات الصحي

باسل الصباح: خطة لتطوير المراكز الصحية

شايع النبهان
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الإثنين 18 فبراير 2019

اكد وزير الصحة د. باسل الصباح ان المراكز الصحية هي الخط الاول للدفاع والوقاية من الامراض والتوسع في تلك البرامج هو توسع عالمي ومطلب من منظمة الصحة العالمية، لافتا الى ان الخطة الجديدة للوزارة هي افتتاح مركز للطوارئ في المنطقة الشمالية للبلاد أسوة بمركز صباح الاحمد للطواريء وذلك لتغطية الطرق السريعة وموسم البر. واكد الصباح في تصريح صحافي على هامش افتتاح مركز شمال غرب الصليبخات الصحي ان المركز يعتبر من المراكز الجديدة في منطقة شمال غرب الصليبخات، وهو المركز السادس والعشرين في منطقة العاصمة الصحية. وبين ان المركز مشيد على مساحة 3075 متراً مربعاً وعلى طابقين، ويحتوي على جميع العيادات التخصصية من عيادات الطب العام والسكر ورعاية الطفولة والتطعيمات والاسنان فضلا عن انه يحتوي على قسم الاشعة والصيدلية.
وأضاف بقوله: نتطلع كوزارة الصحة للتوسع في المراكز الصحية بشكل مستمر حيث بالامس القريب قبل بضعة اشهر تم افتتاح عدة مراكز صحية في المنطقة الجنوبية والآن في المنطقة الشمالية وفقا لخطة الوزارة لتطوير وافتتاح المراكز الصحية لتقديم الرعاية للمواطنين بشكل اسهل وباقل قدر من الازدحام.


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