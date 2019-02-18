وطن النهار

أعلن بنك الدم الكويتي أمس الاحد اطلاق حملة للتبرع بالدم (الكويت بدمي 3) بدءا من غد الثلاثاء وحتى الـ28 من فبراير الحالي وذلك بمناسبة فرحة الكويت بالاعياد الوطنية. وقالت مديرة ادارة خدمات نقل الدم في البنك الدكتورة ريم الرضوان لـ (كونا): إن الحملة التي تنظم للسنة الثالثة على التوالي ستقام في جميع أفرع بنك الدم الجديدة لتغطي أكبر مساحة جغرافية من البلاد.

وأضافت الدكتورة الرضوان أنه سيتم توزيع هدايا تذكارية عليها شعار الحملة المستوحى من خريطة البلاد متمثلة بقطرات الدم بألوان علم الكويت للمتبرعين لتميزهم خلال الاحتفالات بالأعياد الوطنية وللتعبير عن حبهم للكويت عرفانا وشكرا لهم.

وأوضحت أن الحملة تهدف الى نشر مفهوم العطاء دون مقابل لكل من يعيش على أرض الكويت الطيبة مؤكدة ان التبرع بالدم ليس واجبا انسانيا فحسب بل هو واجب وطني.

وأكدت «أننا نطمح هذا العام الى زيادة عدد المتبرعين عن السنوات السابقة» مشددة على ضرورة تغيير المفهوم بضرورة التبرع وقت حاجة البنك أو نقص الفصائل لأن التبرع مهم في كل الأوقات.

وأفادت بأن وضع النقصان أو الزيادة لا يكون مستمرا مشيرة الى أن الوضع الحالي والمخزون الاستراتيجي جيد لكن هناك سعيا مستمرا لنشر ثقافة التبرع لأن كيس الدم مدة صلاحيته 42 يوما ولدى انتهائها لا بد أن يكون هناك كيس آخر يعوضه لذا يجب أن تكون ثقافة التبرع باستمرار موجودة لدى المجتمع.

