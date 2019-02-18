وطن النهار

أكد الوكيل المساعد لقطاع الرقابة على الجهات الملحقة والشركات بديوان المحاسبة يوسف المزروعي أنه أصبح لزاماً على أجهزة الرقابة العليا ترتيب أولويات العمل الرقابي والتدقيقي في ظل الكم الكبير من الأنشطة والعمليات التي تخضع لرقابتها وتدقيقها، حيث ان الاتجاه التقليدي للتدقيق أصبح مستنفداً للوقت، وأقل فاعلية في ظل التطورات الهائلة التي طرأت جراء زيادة الأنشطة والعمليات وتنوعها في أنظمة المعلومات.

وقال المزروعي نيابة عن رئيس ديوان المحاسبة بالإنابة عادل الصرعاوي في افتتاح الحلقة النقاشية حول «التدقيق المبني على المخاطر» التي ينظمها الديوان خلال الفترة من 17 إلى 21 فبراير 2019 والتي تأتي ضمن إطار اتفاقية التعاون المبرمة مع المجلس الأعلى للحسابات بالمملكة المغربية. ان أسلوب التدقيق ظهر وفق أسلوب المخاطر والذي من خلاله يتم انتهاج عملية ترتيب الأولويات سواء في خطط الرقابة والتدقيق أو أثناء تدقيق عمليات الأنشطة، بهدف التركيز على المواقع ذات المخاطر العالية ليتم تغطيتها بشكل جيد.

وأضاف أن الديوان قام بتشكيل فريق مختص لوضع الآلية المناسبة للتحول من النظام التقليدي إلى نظام التدقيق المبني على المخاطر لما يمثله ذلك من نقلة نوعية لعمليات التدقيق، واستحداث الأدلة الإرشادية اللازمة لذلك، واتخاذ الخطوات العملية لتنمية قدرات المدققين وتزويدهم بالمهارات والخبرات المطلوبة.

