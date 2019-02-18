وطن النهار

تحت رعاية وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة لشؤون القصر المستشار الدكتور فهد العفاسي، أقامت دار العثمان حفل توقيع مذكرة التفاهم لاطلاق مشروع علاج الشفة الأرنبية بالتعاون مع المركز الطبي في الجامعة الأميركية - بيروت، وذلك بحضور براك علي الشيتان مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر، والقائم بالأعمال في السفارة اللبنانية لدى الكويت نسرين بوكرم، وكل من الدكتور غسان ابو ستة ووليد قاطرجي وأكرم عرقجي ممثلين عن الجامعة الأميركية، وبحضور كل من عميد عائلة العثمان نوري عبدالله العثمان، وأعضاء لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان.

وقد أناب براك علي الشيتان مدير عام الهيئة العامة لشؤون القصر بالحضور عن وزير العدل المستشار الدكتور فهد العفاسي، ناقلا تحيته وتقديره للحضور.

وقد عبّر عن بالغ سعادته بهذا المشروع الخيري الانساني بين ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان والمركز الطبي في الجامعة الأميركية في لبنان، واصفاً وصية المرحوم بأنها الوصية البارزة التي تجسد التعاون بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني الممثل بعائلة العثمان الكريمة، وأنها وصية ممتدة عبر الزمن لتقديم العون والمساعدة للمجتمع داخل وخارج الكويت، كما أثنى على الدور الذي تقدمه لجنة أوصياء ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان في اقامة وتنفيذ المشاريع الخيرية في كل المجالات خاصةً في مثل هذه الحالة (مشروع علاج الشفة الأرنبية) وما هي عليه من ملامسة مباشرة لشعور واحساس الأطفال ما يجعل شكل حياتهم أفضل، كونها تشكل جزءاً مهماً في تكوين شخصية الفرد وثقته بنفسه.

بدوره قام الدكتور غسان ابو ستة ممثل الجامعة الأميركية في لبنان بعمل عرض تقديمي للمشروع مستهلاً ذلك بتوضيح الدور المهم لمساهمة الثلث في هذا المشروع قائلاً: هذا ما عهدناه من أعمال الخير في ربوع لبنان من رجلٍ عُرف عندنا بالمحسن الكبير، وأضاف أنه بمساعدة ثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان سيتم علاج 400 حالة من مرضى الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق بالعلاج الشامل المتعدد التخصصات والذي يتناول الاحتياجات الطبية والنفسية للمصاب.

وقدم المهندس عدنان عبدالله العثمان شكره للوزير العفاسي على رعايته للحفل وبراك الشيتان وأعضاء لجنة الأوصياء، وأثنى على الدور الكبير الذي تقوم به الهيئة العامة لشؤون القصر، في دعم المشاريع الخيرية لثلث المرحوم عبدالله عبداللطيف العثمان داخل وخارج الكويت، حيث أصبح ثلث العثمان مثالاً جلياً للنشاط الخيري الذي ترعاه الدولة على خطى قائد الانسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد، وختم شكره للقائمين على مركز علاج الشفة الأرنبية وسقف الحلق المشقوق في المركز الطبي في الجامعة الأميركية في بيروت، على عملهم الانساني الرائد.

