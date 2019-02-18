وطن النهار

كشفت دراسة بيئية قامت بها إدارة البيئة والتنمية الحضرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية ان النظم البيئية في الكويت تتعرض بحكم طبيعتها وإمكاناتها وموقعها الجغرافي وآليات إدارتها وما تواجهه من انتهاكات وممارسات بشريـة غير رشيدة، إلى العديد من المشاكل مثل التلوث بأنواعـه وما يصاحبـه من تدهور النوعيـة البيئيـة وتدني إمكانات الموارد الطبيعيـة وزيادة حدة التصحر وتدهور المراعي وفقدان التنوع البيولوجي. وذكرت انه تترتب على الزيادة المطردة في تعداد السكان والتطور المتسارع في المجالات العمرانيـة والصناعية والاجتماعية زيادة ملموسـة في معدلات التلوث، خصوصاً الهوائي، بسبب زيادة أعداد المركبات والتوسع في إقامـة المنشآت والمرافق الصناعيـة. كما أن من المتوقع أن تتعاظم مشكلة المخلفات الصلبة والسائلة الناتجة عن الأنشطـة البشرية. على صعيد آخر، يسعـى القطاع النفطـي إلى رفع طاقتـه الإنتاجية إلى 4 ملايين برميل يومياً بحلول سنة 2020، أي بزيادة 100 في المئة عن الإنتاج الحالي، وزيادة معدلات إنتاج الغاز من خلال الأنشطـة الاستكشافية.

وأشارت الدراسة الى اهتمام إدارة البيئة والتنمية الحضرية في معهد الكويت للأبحاث العلمية باعتماد استراتيجية بحثية تتناسب مع المشاكل البيئية التي تعاني منها الكويت.

وأكدت ان تلوث الهواء يعتبر من أهم المشاكل البيئية التي تعاني منها الكويت. وقد ازداد تركيز بعض الملوثات على المعايير القياسية، مثل الأتربة المتساقطة والجسيمات العالقـة والغازات والأبخرة الهيدروكربونيـة والمركبات العضويـة المتطايرة وغاز الأمونيا وأتربة الرصاص.

وأشارت الى انتشار الروائح الكريهة بسبب وجود مستويات تركيز متفاوتة لغاز كبريتيد الهيدروجين تزيد عن أدنى تركيز يتيح الإحساس بالرائحة الكريهة الذي يسببه هذا الغاز (0,5 جزء من البليون).

وأكدت تجاوز بعض ملوثات الهواء المعايير القياسيـة لفترات زمنيـة قصيرة، مثل ثاني أوكسيد الكبريت من محطات توليد الطاقة والمياه والصناعات النفطيـة، وثاني أوكسيد النيتروجيـن وأول أوكسيد الكربون من حركـة المرور الكثيفـة. وثمة قصور في المعلومات حول بعض ملوثات الهواء، مثل المواد الهيدروكربونيـة المتطايرة وغيرهـا. كما يلحظ قرب بعض المناطق الصناعية ومحارق المستشفيات من المناطق السكنية.

وأوضحت ان كارثـة حرق آبار النفـط زادت من مشكلة تلوث الهواء، فعلى رغم إخماد هذه الحرائق، تخلفت عنها ملوثات مختلفـة مثل رواسب السناج والمواد القطرانيـة التي غطت مساحات كبيرة في مناطق مختلفـة من صحراء الكويت (نحو 350 كيلومتراً مربعاً). وأشارت الى ان معهد الكويت للأبحاث العلمية بالعديد من الدراسات والمشاريع البحثية لمراقبة التلوث الجوي وتقييمه في مناطق المصانع وبالقرب من المستشفيات وحقول النفط وغيرهـا. واستخدمت النمذجة الرياضية في التنبؤ بانتشار الملوثات الخطرة. وأكدت ان المعهد المعهد اهتماماً بالغـاً برصد التلوث الإشعاعي، لما لذلك من بعد إقليمي قد ينعكس على بيئـة الكويت. وفي هذا الصدد ينفذ أربعة مشاريع رئيسة هي: إنشاء محطة لقياس النويدات المشعـة ومختبر لقياس الإشعاعات المؤينـة، وإعداد أطلس لتوزيع المواد المشعة، واستخدام التقنيات الحديثة لمراقبة التلوث الإشعاعي.

ونوهت إلى انه لما كانت محطات تحليـة مياه الشرب وتوليد الطاقة الكهربائية من أهم مصادر تلوث الهواء، خصوصاً من ناحية إطلاق غاز ثاني أوكسيد الكبريت الناتج من استخدام وقود نفطي فيه نسبة عالية من الكبريت، اوصي المعهد بالعمل على توفير وقود بديل أو معالجـته لتقليل نسبة الكبريت فيه. كما قترح التوسع في استخدام وقود للسيارات أقل تلويثـاً، ونشر وسائل النقل الجماعي وتشجيع المواطنيـن على استخدامها.

وطالبت مصافي النفط ومصانع الكيماويات البتروليـة استخدام تقنيات حديثة للحد من انبعاث الملوثات. وينتج عن انبعاث الغاز الطبيعي المصاحب للنفط، الذي يتم فصلـه في مراكز التجميع بحقول النفط المنتشرة في أكثر من 26 موقعاً، ملوثات تنفث في الهواء مباشرة. وتبذل شركة نفط الكويت جهوداً للتغلب على هذه المشكلة، إلا أن الأمر يحتاج الى المزيد من التدابير.

ودعت الدراسة الى انه حفاظاً على صحة المواطنين، يدعى الى إصدار تشريع خاص لنظافـة الهواء (Clean Air Act). ولكن لتطبيقه عملياً يجب أولاً تحديد معايير جودة نوعية الهواء ونسبـة الملوثات المسموح بصرفهـا من كل مصدر، واستحداث نظام لقياسها، مع دعم أبحاث تلوث الهواء، وتنظيـم البرامج والحملات الإعلامية حول أبعاد هذا التلوث.

وأوصت أيضاً بعمل مسح بيئي شامل لحركة المرور من حيث عدد المركبات ومسارات الطرق، ودراسـة كفاءة احتراق الوقود ووجود نظام للتحكم بالتلوث الناتج منها. ولا بد من إعداد كوادر فنيـة وطنية لتقييم وتحليل الملوثات ومعايير اختيار محطات رصد نوعيـة الهواء، وإتاحـة البيانات والمعلومات التي يتم التوصل إليها، وتبادل المعلومات والخبرات مع الهيئات المعنيـة بالبيئـة في دول مجلس التعاون الخليجـي.

وحدات البيئة الكويتية

تتكون البيئة الكويتية من ست وحدات أساسيـة تبعـاً لاستخدامات الأراضي، وهي:

مناطق الحقول النفطية وتغطي مساحة 117,659 هكتاراً (6,78 في المئة من مساحة الكويت).

المناطق الصحراوية المفتوحـة (مناطق المراعي والمخيمات) وتغطي 1,302,786 هكتاراً (75,12 في المئة من مساحة الكويت).

المناطق الزراعية وتغطي 46,965 هكتاراً (2,71 في المئة من مساحة الكويت).

المحميات الطبيعية وتغطي 33,538 هكتاراً (1,93 في المئة من مساحة الكويت).

المقالع المهجورة وتغطي 38,294 هكتاراً (2,21 في المئة من مساحة الكويت).

المعسكرات والقواعد الجويـة وتغطي 68,757 هكتاراً (3,96 في المئة من مساحة الكويت).