وطن النهار

اكد وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة ان تعيين الامين العام للمجلس البلدي سيكون قريبا، وذلك بعد صدور مرسوم نقل الامين العام السابق، موضحا ان ترشيح الاسماء امر يخص رئيس المجلس بحسب قانون البلدية. وذكر الشعلة انه سيتم تشكيل لجنة الاسبوع المقبل برئاسة مدير عام البلدية لدراسة المثالب الموجودة في قانون البلدية 33 لسنة 2016، لاسيما بعد صدور احكام قضائية واثاره بعدم معاقبة المقاول الا اذا انهار العقار، مبينا ان اللجنة ستكون مدتها 3 أشهر لدراسة جميع التصورات وإزالة جميع المعوقات التي تعترض القانون الحالي تمهيدا لعرضها على مجلس الوزراء ومخاطبة الجهات ذات الصلة ومن ثم عرضها على مجلس الامة. وبسؤاله بشأن منح اعضاء المجلس البلدي مزيدا من الصلاحيات، قال الشعلة ان تلك الامور والتصورات متروكة للجنة المذكورة. واشار الشعلة الى رفض قرار المجلس البلدي تحويل منتزه ابوحليفة الى الرعاية السكنية حيث ان الرأي الفني من قبل الادارة الفنية افاد بأن المشروع مخالف للمخطط الهيكلي، كما ان الهيئة العامة للزراعة والثروة السمكية متمسكة بالارض المخصصة لها وبالتالي يتعذر الموافقة على توصية المجلس البلدي.

واشاد بدور فرق الطوارئ والاجهزة الرقابية الاخرى في حفظ النظام واللوائح،مؤكدا انهم يستحقون التكريم لاسيما بعد دورهم الكبير في ازمة الامطار التي شهدتها البلاد.

وقال الشعلة اننا نقف اليوم أمام تحد كبير لأن الفترة المقبلة حافلة بالتطوير وبتحديات تنموية عديدة جميعنا عناصر أساسية فيها، مطالبا بالمثابرة والإصرار لتجاوز العقبات أيا كانت والإيمان بأهمية الأهداف التي نسعى للوصول إليها. من جانبه، اكد رئيس نقابة العاملين في البلدية محمد العرادة ان الوزير الشعلة كان حريصا على تكريم الموظفين المميزين في فرق الطوارئ وهو دليل على تشجيعه لبذل المزيد من الجهد والعطاء. وقال إن الطوارئ أصبحت عنصراً لا غنى عنه في المنظومة الرقابية نظراً للحيوية التي تتمتع بها هذه الكفاءات والعناصر خاصة وأنها تباشر مهامها في أوقات الفترة المسائية والأعياد والعطلات الرسمية، وبالتالي فهم يشكلون سياجاً للأمان والوقاية من أي تفريط أو إهدار لهيبة البلدية وقوانينها. وبين العرادة ان النقابة تشجع دائماً هذه الكفاءات الوطنية وتقف معها وتمد لها يد العون، وكم نفخر ان حملة حافز مستمرة للعام الرابع على التوالي وهي أطول حملة تكريم في تاريخ العمل النقابي كما يسرنا تكريم المزيد مستقبلاً من العاملين المميزين وكل مجتهد ومخلص في البلدية. واشار في الختام الى ان النقابة حريصة كل الحرص على رعاية مصالح العاملين والدفاع عن حقوقهم والعمل على تحسين حالتهم المادية والاجتماعية حيث ان ابوابها مفتوحة لجميع العاملين لتلقي الآراء والاقتراحات والأفكار البناءة والمطالب العمالية العادلة.

