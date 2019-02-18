وطن النهار

اكد أمين عام المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية د. خالد المهدي ان مشروع «أفاق الطاقة في الكويت» جاء ضمن إطار برنامج التعاون الدولي بين حكومة الكويت متمثلة بالأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالتعاون مع معهد الكويت للأبحاث العلمية تتويجا لهذه الشراكة ولتطوير وتفعيل الاستراتيجية الوطنية في مجال الطاقة.

وقال مهدي في كلمة له خلال حفل اطلاق تقرير آفاق الطاقة صباح امس في معهد الكويت للابحاث العلمية ان وثيقة المشروع تضمنت عدة مخرجات تهدف لإصـدار التقرير الخاص برؤية الكويت في مجال الطاقة للأعوام المقبلة والمتعلقة بقطاعات الإنتاج والتحويل والاستهلاك وذلك طبقا لأحدث المعايير الدولية بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة.

وذكر ان المشروع يهدف إلى نقل الخبرات العالمية إلى الجهات الحكومية المشاركة وعقد شراكات استراتيجية مع المنظمات العالمية المختصة في مجال الطاقة والتي من شأنها تعزيز قدرة قطاع الطاقة في الكويت على تنويع مصـادر الطاقة واستخدام مصار الطاقة البديلة بناء على دراسات منهجية وذلك لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ورؤية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح لكويت جديدة مشيرا الى ان قطاع الطاقة يلعب دوراً حيوياً في اقتصاد الكويت والمجتمع والبيئة. وإدراكًا منا لأثر ديناميكيات نظام الطاقة العالمي على الرفاهية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد، فإن الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية تُعد داعماً لسياسة الطاقة الوطنية والتي تتوافق مع العديد من مبادرات خطة التنمية الوطنية، من بينها تنويع إنتاج الطاقة وترشيده وذلك بمشاركة أكثر للطاقة المتجددة بنسبة 15% في مزيج الطاقة الكهربائية العام للدولة بحلول عام 2030.

واشار مهدي الى إن هدف هذه المبادرات متعدد الأبعاد، فمن جانب تهدف إلى تحويل الطلب على الهيدروكربونات المنتجة محليا من الاستهلاك المحلي إلى منتجات قيمة تطلبها الأسواق العالمية، وعلى الجانب الآخر، تهدف إلى خلق قطاعات اقتصادية جديدة تشمل تكنولوجيات الطاقة البديلة والمتجددة. وعلى صعيد جهود الكــويت وخطـة التنمية في مجال الطاقة اكد التزام الكويت في 25 سبتمبر 2015 خلال قمة الامم المتحدة للتنمية المستدامة باعتماد أجندة 2030 للتنمية المستدامة، والتي تحتوي على 17 هدفا تتناول الركائز الثلاث للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية ذات الطابع العالمي. ثم جاءت الخطة الانمائية متوسطة الاجل الثانية (2015/2016 - 2019/2020) لترتبط ارتباطا وثيقا بترجمة الكثير من اهداف التنمية المستدامة مع الاخذ بعين الاعتبار الوقائع الوطنية المختلفة ومستوى التنمية واحترام السياسات والاولويات الوطنية في الكويت.

