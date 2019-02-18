وطن النهار

استقبل نائب رئيس مجلس الـــوزراء وزيــر الداخليـــة الفريق م. الشيخ خالد الجراح، في مكتبه بمقر وزارة الداخلية «مبنى نواف الاحمد» صباح أمس، المحامي العام الاول المستشار سلطان ماجد سلطان بوجروة رئيس لجنة فحص طلبات الترشيح لعضوية مجلس الأمة للانتخابات التكميلية في الدائرتين الثانية والثالثة، بحضور وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والدراسات والبحوث اللواء حقوقي ماجد الماجد وأعضاء اللجنة.

ورحب الجراح برئيس وأعضاء اللجنة وشكرهم على دورهم وعملهم، ومثنياً على الجهود المبذولة، مؤكداً أنهم يقومون بمهمة أساسية تسهم باكتمال العملية الانتخابية بجميع ملامحها.

وبدوره، توجه المستشار بوجروة بالشكر والتقدير له على دعمه ومساندته لعمل اللجنة.

ويذكر أن اللجنة تختص بفحص طلبات المتقدمين للترشح لعضوية مجلس الأمة للانتخابات التكميلية للدائرتين الثانية والثالثة لعام 2019 والبت في مدى انطباق شروط الترشح طبقا لأحكام القانون رقم 62/35، وذلك مع مراعاة المواعيد المقررة قانوناً.

