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دعا لاستثمار الطاقات الشبابية

معرفي: تعاون مع «القوى العاملة» لتعيين العمالة الوطنية


أكد رئيس اللجنة الإدارية والمالية في جمعية مشرف التعاونية ناصر جواد معرفي، أن تعيين العمالة الوطنية بالجمعية يتم بالتعاون مع إعادة الهيكلة والقوى العاملة ووزارة الشؤون، مشدداً على دور الجمعية ومجلس الإدارة في مد يد العون إلى جميع الطاقات الشابة وتشجيعها مع منحها تحفيزاً مستمراً من أجل تأدية مهامها على أكمل وجه.
وقال معرفي في تصريح صحافي، إن الجمعية تضع نصب أعينها الاهتمام بجميع الكوادر العاملة في الجمعية، وتهيئة البيئة المناسبة لتأدية الأعمال بالشكل المناسب وخلق روح الانتماء والإبداع لدي الموظفين، بالإضافة إلى التحفيزات المالية.
وأشار إلى أن مبيعات الجمعية التي حققتها الجمعية العام الماضي بلغت 48 مليون و500 ألف دينار بصافي أرباح وصل إلى 6 ملايين و760 ألف دينار وبإجمالي سيولة نقدية بلغت 17 مليوناً و282 ألف دينار، معلنا توطيد العلاقة مع البنوك الكويتية للحصول على أفضل الفرص لاستثمار السيولة النقدية المتوفرة ما ساعد على تحقيق أعلى العوائد على فائض السيولة النقدية لدى الجمعية ممثلة بأرصدة ودائع ثابتة وحسابات توفير ما نتج عنه معدلات فوائد غير مسبوقة خلال عام 2018.
وأعلن عزم مجلس الإدارة توزيع الأرباح على المساهمين بنسبة 10% بعد انعقاد الجمعية العمومية، موضحاً أن أعمال الجرد نصف السنوي وأعمال الجرد السنوي في ديسمبر 2018 جاءت نتائجها ايجابية وفق الخطة السنوية للأسواق والفروع.


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