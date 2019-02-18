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المقصيد: فعاليات تربوية لتجسيد اللحمة الوطنية


اكد وكيل وزارة التربية للتنمية التربوية والانشطة فيصل المقصيد، حرص التربية على تجسيد اللحمة الوطنية من خلال اقامة العديد من الاحتفالات بمختلف المناطق التعليمية بمناسبة اعيادنا الوطنية خاصة في شهر فبراير، مشيرا إلى أهمية العمل على ترسيخ الجانب التربوي والثقافي في نفوس ابنائنا الطلبة.
وأثنى في تصريح للصحافيين خلال حضوره افتتاح المعرض الوطني الذي اقامه صباح أمس التوجيه الفني للاجتماعيات بمنطقة الفروانية التعليمية على مسرح مدرسة ام كلثوم المتوسطة، على المعرض الذي جمع العهد التراثي السابق ودمجه مع الواقع والحاضر، مشيدا في الوقت نفسه بمشاركة الجهات الحكومية الاخرى والقطاع الخاص في هذه الفعالية الوطنية.
وثمن جهود المشرفين على المعرض الذين قدموا شيئاً مميزاً اضافة الى الاوبريت الوطني الذي صاحب المعرض واللاتي ابدعن فيه بناتنا الطالبات، معربا عن بالغ شكره وتقديره لكل من اسهم وشارك بانجاح هذه الفعالية الوطنية.
من جانبه، قال الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الاعلام يوسف مصطفى، ان الاعلام بجميع قطاعاته لن يألو جهدا في دعم الانشطة والفعاليات التي تقيمها وزارة التربية، مشيرا الى ان ما شاهده في المعرض شئ يدعو للفخر والاعتزاز لاسيما واننا لمسنا ابداعات بناتنا الطالبات في هذا المجال والعودة الى التاريخ الجميل وصناعة المستقبل.
وأضاف: ان ما تضمنته الفعالية من فقرات تعزز التواجد الكويتي واللحمة الكويتية من خلال دمج الحاضر في المستقبل والماضي، متمنيا ان تستمر وتدوم هذه الافراح على ديرتنا الحبيبة الكويت.


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