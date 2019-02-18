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لبحث اللوائح والنظم الخاصة بمشروع إنشائه

«الأوقاف»: لجنة تحقيق في إجراءات «مسجد بيان»

رضا رشدي
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الإثنين 18 فبراير 2019

أصدر وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية فهد الشعلة قراراً وزارياً يقضي بتشكيل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة مستشار بالفتوى والتشريع للتحقيق في استيفاء الوزارة لجميع الموافقات والإجراءات الخاصة بمشروع بناء مسجد في قطعة 12 بمنطقة بيان ومدى اتفاقها مع القوانين واللوائح والنظم المعمول بها.
وكانت الوزارة أكدت ان الموافقة على انشاء هذا المسجد تمت في عهد وزير الأوقاف السابق د. فهد العفاسي لبناء المسجد في 11/3/2018 وبتوقيع من مدير إدارة الشؤون الهندسية بالوزارة. وأكدت الوزارة في بيان صحافي أنه قد صدر قرار من البلدية بترخيص البناء في شهر سبتمبر عام 2018 ومن «الإطفاء» في شهر يوليو من نفس العام، ومن الطيران المدني في أغسطس من العام نفسه ومن وزارة الكهرباء في مايو من نفس العام، وجميعها تثبت ان جميع الموافقات تمت في عهد الوزير السابق.
وأشارت الوزارة إلى ان المتبرع قد حصل على موافقة الجيران وموافقة اللجنة المؤقتة في المجلس البلدي على زيادة مساحة البناء في 22/11/2018 لتصبح مساحته الإجمالية 1925 مترا مربعا. وكان عدد من أهالي منطقة بيان اعتصموا مبدين اعتراضهم وتضررهم من انشاء هذا المسجد، موضحين انهم أبدوا موافقتهم في البداية على انشاء مسجد صغير لا تتعدى مساحته 300 متر، مشيرين الى انه بعد مرور ثلاث سنوات فقد تفاجأوا من انشاء المسجد المراد. ولكن على مساحة كبيرة تقارب ألفي متر، لافتين إلى أن هذا المسجد مخالف للشروط الفنية.


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