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على هامش افتتاح معرض الفرص الوظيفية في «الجامعة»

الأنصاري: لطلاب كلية العمارة مستقبل باهر في سوق العمل


أكد مدير جامعة الكويت د. حسين الانصاري ان لطلبة العمارة مستقبلا باهرا في سوق العمل وان لديهم فرصا في جميع الجهات الحكومية والأهلية.
جاء ذلك في تصريح صحافي للدكتور الانصاري على هامش افتتاح معرض الفرص الوظيفية الاول في كلية العمارة أمس الاحد والمقام تحت رعايته خلال الفترة من 17 الى 19 فبراير الحالي بمشاركة 23 جهة حكومية وأهلية. وأشاد الانصاري بالتصاميم المعمارية المعروضة مؤكدا انها مبعث فخر واعتزاز حيث «تبنت افكارا جديدة لتطوير مبان قديمة وأخرى تم تعديلها لمواكبة التطورات في شكل المبنى او في استخدامه».
وذكر أن المعرض يبين كفاءة اعضاء هيئة التدريس كما يبين امكانات الطلبة ومستواهم وتحصيلهم العلمي فضلا عن كونه يشكل حلقة وصل مع سوق العمل، مشيرا الى أن بعض الطلبة حازوا على جوائز مختلفة لتصاميم تبين كفاءتهم ومستوى اساتذتهم.
ومن جانبه لفت عميد الكلية د. عمر خطاب في تصريح مماثل الى ان الطلبة قدموا مشاريع اسهمت بتطوير وتأهيل بعض المباني الحكومية القائمة لمشروع دائم وإعادة تدويرها لأغراض أخرى سواء بنفس الاستخدام القديم أو لاستخدام آخر.
وأفاد خطاب بان مشاريع الطلبة كثيرة منها ما يتعلق بمباني وزارة الدفاع القديمة والتي كانت مدارس وتحولت إلى وزارات وكذلك مركز التوحد الكويتي ومجمع الصوابر السكني.
وأوضح أن المعرض يهدف الى عرض تخصص العمارة ببرامجه الثلاثة وهي العمارة والعمارة الداخلية وعلوم التصميم المرئي على جهات التوظيف والالتقاء بالخريجين وتعريفهم بمخرجات الكلية كونها كلية جديدة انشئت عام 2010 واستقبلت اول دفعة من الطلبة عام 2013.


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