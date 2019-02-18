وطن النهار

برعاية الشيخة شيخة العبدالله الصباح، اقام نادي المتقاعدات بجمعية المعلمين الكويتية يوما وطنيا في اطار احتفالاته الوطنية بذكرى الاستقلال وذكرى يوم التحرير، وقالت الشيخة شيخة الصباح على هامش الحفل، ان هذه الافراح تدل على تكاتفنا وتلاحمنا كشعب واحد يعيش تحت خيمة الكويت وفيها عامود علينا التمسك به جميعا، مشيرة الى اننا شعب انساني ويقودة امير الانسانية وبلدنا يستحق منا الكثير سواء كنا موظفين او متقاعدين او ربات بيوت.

وخاطبت الحضور النسائي قائلة: انتن لستن متقاعدات بل متجددات خاصة بعد ان اكتسبتن الخبرة المهنية والفنية الكبيرة.

من جهتها، قالت رئيسة نادي المتقاعدات بجمعية المعلمين الكويتية فاطمة العوضي: ان النادي اعتاد على اقامة مثل هذه الاحتفالات بمناسبة الاعياد الوطنية وبرعاية من الشيخة شيخة العبدالله الصباح التي تساندنا دائما في مثل هذه المناسبات اضافة الى الدعم المستمر من جمعية المعلمين الكويتية.

