وطن النهار

برعاية رئيسة الحملة الوطنية «أنت تستحق التكريم» الشيخة انتصار المحمد الصباح نظم مركز الشعر الاعلامي بالكويت مساء امس الأول في فندق كراون بلازا قاعة البركة، امسية شعرية تحت شعار «نعم صباح» بمناسبة الاعياد الوطنية في الكويت بمشاركة نخبة مميزة من شعراء نجوم الخليج العربي بالمهرجان الشعري الخليجي، وذلك لترجمة حب اهل الكويت والخليج لقائد العمل الانساني حضرة صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد.

وأكدت رئيسة الحملة الوطنية «انت تستحق التكريم» الشيخة انتصار المحمد الصباح، ان الهدف الأساسي من الفعالية التي تتزامن مع احتفالات الكويت بالاعياد الوطنية، هو ترجمة حبنا «لأبونا العود» صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد حفظه الله ورعاه، من خلال مشاركة نخبة من شعراء دول مجلس التعاون الذين تغنوا بحب قائد العمل الانساني واطربوا الجمهور بعدد من القصائد الوطنية.

وقالت المحمد ان هناك الكثير من الفعاليات الوطنية، الا ان هذه الفعالية مختلفة باعتبار انها تتميز بخصوصية المدح والثناء على امير الكويت، مؤكدة انها حرصت على توثيق على هذه الأمسية في مختلف وسائل الاعلام حبا وتقديرا للكويت وسمو الأمير.

وأشارت الى ان سمو الامير هو «الخيمة التي نستظل بها والسراج الكبير الذي ينير علينا»، مؤكدة انه «مهما قدمنا ومهما فعلنا فلن نوفي حقه حتى لو نعطيه ماي العين»، سائلة الباري عز وجل ان يحفظ الكويت ويمد الأمير بالصحة والعافية وطول العمر.

وأعربت الشيخ انتصار، عن بالغ شكرها وتقديرها لكل من لبى الدعوة وشارك وحضر الحفل سواء الشعراء الذي انشدوا في حب الكويت والأمير او الجمهور الذي اعطى نكهة خاصة للحفل بتفعاله المميز، والشكر موصول الى مدير مركز الشعر الاعلامي خالد المويهان، قائلة «أنتم فعلا تستحقون التكريم، فالتكريم لكم وللمستقبل».

وشارك في الأمسية التي انقسمت الى جلستين بادارة الاعلامية شيماء التميمي، الأولى جمعت كل من الشاعرة الاماراتية مريم النقبي والشاعر السعودي حمد الدليهي والشاعر البحريني لافي الظفيري، والثانية جمعت الشاعر الكويتي نايف التيمان والشاعرة العمانية اصيلة السهيلي والشاعر الاماراتي محمد المشيخي، حيث تغنى الشعراء بمدح سمو الامير الشيخ صباح الأحمد حفظه الله ورعاه والثناء على دوره الدبلوماسي والانساني بواقع 4 قصائد لكل منهم، وأطربوا الحضور بمجموعة من اروع القصائد الوطنية التي لاقت استحسان الجمهور ودفعت الحضور للتفاعل معها.

