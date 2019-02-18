آراء

في الصين تجاوز عدد السكان المليار وأربعمائة مليون نسمة إلا أن هذه الدولة حققت قفزة اقتصادية، دفعتها لتكون ثاني أكبر اقتصاد في العالم بعد اميركا، وهذا الاقتصاد حقق معدلات نمو فاقت 10% سنويا لسنوات طويلة، وهذا يعني أن الصين وغيرها من الدول المتقدمة استغلت الموارد البشرية الضخمة لديها لتصبح عنصراً داعماً لاقتصادها وثروة أساسية في ناتجها القومي.

واذا انتقلنا بالصورة إلى تجارب العالم الثالث والعالم العربي في إدارة الكثافة السكانية نجد أن المشهد مختلف تماما حيث يتحول العنصر البشري إلى أزمة ونقمة على هذه الدول التي تفشل في توجيه الطاقات البشرية نحو الانتاج والمساهمة في رفع المستوى التنموي فيها، وأن دول العالم الثالث الغارقة بالكثافة السكانية تعتبر الموارد البشرية عبئًا وعائقًا أمام النهوض بالاقتصاد الوطني وتعلق أزماتها على الزيادة السكانية والنتيجة بلا شك أنها لن ترى المستقبل.

الفرق هو في العقلية التي تدير السياسات السكانية فهي إما أن تكون عقلية منفتحة وتتميز بإدارة واعية تضع الخطط وتسخر الإمكانات من أجل الاستفادة من القوى البشرية الموجودة بحيث يصبح كل فرد في مجتمعه منتجا فاعلا وعنصرا إيجابيا، وإما أن تكون هناك إدارة فاشلة ترى في ازدياد عدد السكان عبئا لابد من الخلاص منه، فلا يجد الشباب فرص عمل مفيدة ويقتصر الدور الحكومي على توفير وظائف إدارية محدودة لا تساهم بالانتاج الصناعي أو الزراعي، فتصبح هذه المجتمعات مترهلة عاجزة على الرغم من أنها تتكون من أغلبية فتية من طاقات شبابية مهدورة على أرصفة المقاهي يأكلها الفراغ وتأكله.

