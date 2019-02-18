آراء

ثمة ظواهر عدة برزت في العقود الثلاثة الاخيرة، في عدد من المجتمعات العربية، ومنها المجتمع الكويتي، وهي ما يسمى الاغتراب عن الواقع، او بالمعنى الشائع الانفصال عن الواقع، ما تسبب في ازمات اجتماعية ونفسية لاشخاص كثر، ومن خلال ذلك تغيرت طبيعة علاقاتهم الاجتماعية، ما اثر في الاداء العام في كل شيء، لان هؤلاء حين واجهوا ازمة ما ارتدوا الى قوقعة ذاتية، وانفصلوا عن محيطهم، وبدأت تظهر عندهم فكرة انهم محور الكون، ولا يمكن ان يجري اي امر من دون ان يكون لهم رأي فيه، بل يعتقد هؤلاء ان رأيهم هو الاساس، لكن هناك من لا يدرك ذلك، لهذا حين تسنح لهم الفرصة يبدون رأيهم من دون ان يطلب منهم ذلك، ويحاولون فرضه على الآخرين باعتبار انهم الاكثر دراية ومعرفة.

للاسف ان هذه الظاهرة لا تقف عند حدود التخيلات الذهنية ومحاولة اسقاطها على الواقع، بل انها تصل الى حد تغيير نمط عمل مجموعة من الناس على صلة بذلك الفرد، خصوصا في مجالات العمل، حيث تبرز هذه الظاهرة اكثر من مجالات اخرى، فمثلا يتخذ المسؤول المنفصل عن الواقع قرارا معينا لا يدرك عواقبه وسلبياته، وحين ينفذ وفقا لما فرضه، وتبرز المشكلات الناجمة عن ذلك يحمل الآخر المسؤولية، لانه في الحقيقة لا يستطيع ان يكون بمستوى المسؤولية، بسبب عدم ادراكه لما يجري حوله في المجتمع.

اضطراب الغربة عن الواقع تسبب بالكثير من حالات الانفصال الاجتماعي، اوما يعرف بالتفكك الاسري، واثر ايضا في التحصيل العلمي، والعمل، بل اكثر من ذلك الى سلوك سياسي عند عدد لا بأس به من العاملين في المجال العام، الذين سعوا الى فرض تخيلاتهم على المجتمع من خلال القرارات او التشريع، ما ادى بالتالي الى تشويه الاداء العام بالمجتمع، فمثلا اذا قدمت هدية لاحدهم، حين يتسلمها منك، يقول لك انا لا اريد هذه انما اريد سيارة او ما يتخيل انه يستحقه.

هذا يعرف ايضا بتبدد الشخصية، اذ لا يكون بمقدور الشخص التواصل مع المحيط بالقدر ذاته الذي يتواصل به الآخرون معه، ولا يمكنه استيعاب ما يجري حوله، لانه يقيس الامور بمقياسه الخاص البعيد عن الواقع، ما يؤدي به في نهاية المطاف الى خسران كل شيء.

يمكن القول ان هذه المسألة في جانب منها فردية، ويمكن تعميمها على الحال السياسية والاقتصادية في البلاد، بمعنى ان هناك اضطراب غربة عن الواقع عند نسبة لا بأس بها من السياسيين، خصوصا العاملين في المجال التشريعي، وحتى التنفيذي، ما يترك آثاره السلبية على الحياة العامة في البلاد، وهو ما ادى الى هذه الصورة السلبية عما تعانيه الكويت.

في الحقيقة، لا يمكن معالجة تبدد الشخصية، او اضطراب الغربة عن الواقع من دون احداث صدمة ايجابية للافراد، اي مثلا، اذا تنطع احدهم لابداء رأي بأمر لا علاقة له، يمكن القول له: انت من اخذ رأيك؟ او يمكن ان تكون هناك عملية مراجعة جدية للغة السياسية والاجتماعية السائدة التي تؤدي الى هذه الظاهرة، لانها تترك اثارا سلبية في المجتمع ككل، وتؤثر في الاقتصاد والسياسة، تماما كما تؤثر في علاقات الفرد بالآخرين.

