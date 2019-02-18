آراء

لا حاجة للتأكيد على الثابت الوحيد ولا حاجة لترديد واستعراض الموقف التاريخي الشعبي والرسمي للكويت من فلسطين والكيان الذي يغتصب أرضها اليوم، ففلسطين بالنسبة لنا قضية لا تقبل النقاش ولسنا في معرضه اليوم، ويكفينا موقف الأغلبية الغالبة تجاه هذا العدو وثبات هذا الموقف رغم حدوث ما يكدره في الماضي.

يتم اليوم طبخ وتمهيد تحالف جديد لإعادة رسم خريطة صراعات المنطقة وتوجهاتها التي يتم التعامل معها منذ الحرب العالمية الثانية كمنطقة صراعات دائمة لا يجب أن تهدأ ولا تستقر وما اجتماع وارسو إلا أذان لصلاة جديدة يتم شرعنتها تتعلق بإعادة توجيه الخلاف نحو عدو قديم تم استخدامه أكثر من مرة لترتيب المنطقة.

صناعة هذا المشهد بالتحديد وإعادة الزخم لهذا الخلاف ومحاولة إحياء قضية أشبعت أحداثاً ليس الغرض منه مواجهة هذا العدو بل في استخدامه كمبرر للتطبيع مع كيان مرفوض وان تم ما يريدون فسيكون على الجانب الرسمي الرتيب فقط. لم يدخل هذا الكيان في أي علاقة تطبيع مع أي دولة عربية بتاريخه إلا باستغلال أحداث أخرى وجعل هذا التطبيع جزءاً من صفقة سياسية، فشل في اثبات نفسه شعبياً على مدار ستين عاما وعلم في النهاية أن موقف الشعوب العربية محسوم فاتجه للدخول عبر السياسة وهاهو اليوم يرجع لممارسة هذا الأمر.

الصفقات السياسية تحتاج لبيئة معينة وهي رهن بيئة الصراع وهو ما يتم التمهيد له وطبخه بطريقة جديدة يمكن تسميتها بوحدة العدو، عدو واحد ضدنا جميعاً ولكي نواجهه علينا التوحد ونسف خلافاتنا ومن هنا يدخل التطبيع ويتسلل. تفاءلوا

