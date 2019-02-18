آراء

الأزمة السياسية في الولايات المتحدة الأميركية لاتزال مستمرة، والصراع ما بين الجمهوريين والديموقراطيين تعدى ذلك، ليصبح صراعاً ما بين المؤسسات، ما بين المشرعين الجمهوريين والحكومة، ولعل آخر نتائجها هو إعلان الرئيس دونالد ترامب عن حالة الطوارئ الوطنية، في محاولة لاستكمال تمويل جداره على الحدود مع المكسيك، حيث قال إنه سيوقف الغزو الذي تتعرض له بلاده، وإعلان حالة الطوارئ في الولايات المتحدة الأميركية يمكن الرئيس من الحصول على صلاحيات معينة لفترة محددة، كالاستيلاء على الممتلكات ونشر القوات العسكرية خارج البلاد، وإنشاء الأحكام العرفية وتقييد السفر وغيرها من الاجراءات التي يمكن له اتخاذها.

وقد منحه قانون صادر سنة 1976 م هذا الحق، الأمر الذي يتطلب مراجعة من مجلسي الشيوخ والنواب كل ستة أشهر، حيث بإمكان المجلسين تمرير قرار مشترك ينهيها، وقد جاء هذا القانون في عهد الرئيس ريتشارد نيكسون، خصوصاً بعد فضيحة «واترغيت»، وتم إقراره كنوع من الرقابة على سلطات الرئيس.

ولقد أعلنت الولايات المتحدة الأميركية حالات الطوارئ خلال العديد من المناسبات مثل منع تعاقد شركة بترول أميركية مع ايران عام (1995)، وفرض عقوبات على التعامل مع الحكومة السودانية، وهناك حالات طوارئ فرضت بسبب أزمات في زمبابوي وكولمبيا وسورية والعراق والكونغو وكوريا الشمالية وليبيا ونيكاراغوا.

وحسب الخبير « دان ماهيفي» نائب مدير مركز دراسات الكونغرس والرئاسة فإن حالات الطوارئ في العادة تفرض حول قضايا خارجية غير مثيرة للجدل إطلاقاً بين الحزبين، وآنية جدا، ولا يتم الاعلان عنها لأنها مثيرة للجدل ولان الرئيس وضع في زاوية محرجة من الناحية السياسية. ولايزال ترامب متمسكاً برؤيته حول بناء جدار حدودي مع الجارة الجنوبية على الرغم من أن مشروع قانون الموازنة الذي أقره الكونغرس بأغلبية كبيرة لم يورد فيه تمويلاً للجدار ما شكل هزيمة تشريعية لترامب، وسيسمح إعلان حالة الطوارئ لترامب باستقطاع تمويل خصصه النواب لأغراض أخرى لبناء الجدار، وخطوة ترامب هذه جاءت بعد الفشل في التوصل إلى اتفاق مع الديموقراطيين بشأن تمويل الجدار الذي أدى إلى أطول فترة إغلاق حكومي في تاريخ الولايات المتحدة في الأونة الأخيرة، ويرى غالبية المشرعين الجمهوريين أن إعلان حالة الطوارئ فيه مخالفة للدستور، كما أنه من الناحية القانونية يستطيع الأشخاص المتضررون من قرار ترامب من ملاك الأراضي مقاضاة الرئيس خصوصاً وأن غالبية الأراضي التي يريد ترامب بناء جدار عليها ليست أراضي تملكها الحكومة الفيدرالية، وفي هذا الصدد قالت منظمة «بابليك سيتيزن» التقدمية غير الربحية في بيان إنها رفعت دعوى في محكمة اتحادية في واشنطن بالنيابة عن ثلاثة من ملاك الأراضي في تكساس، وأكدت «لقد قاضينا ترامب بسبب حالة الطوارئ الزائفة التي أعلنها»، وترى المنظمة أنه أذا نجح ترامب في ذلك، فلا يمكن أن نعرف ما هي حالة الطوارئ المصطنعة القادمة، ومن الذين سيتعرضون للاستهداف؟

وما سلطات الطوارئ التي سيتم الاعلان عنها؟ رافضة حسب تعبيرها هذا الانحدار إلى الحكم الاستبدادي.

وتشير استطلاعات الرأي أن ثلثي الأميركيين يعارضون الإعلان عن حالة الطوارئ لبناء الجدار، رغم ان غالبية الجمهوريين يؤيدون ذلك، وغالبية الأميركيين يعارضون بناء الجدار بالطريقة التي يريدها ترامب، فماذا لو جاء رئيس أميركي مستقبلاً وقال إنه سيعلن حالة الطوارئ حول الأزمة المناخية، أو موت الدلافين في سواحل هاواي؟

هذا الاعلان بكل ما يحمل من آثار، لن يكون سوى عنوان عريض لأزمة جديدة، قد تكون الأشد في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية.

والله من وراء القصد

