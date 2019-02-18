آراء

استوقفتني هذه العبارة الجميلة للدكتور نجيب الكيلاني «ليس في المبادئ أنصاف حلول»، التي تدل على أن القيم هي الإطار المرجعي الذي يحكم سلوك الأفراد، والمعايير والمبادئ التي من خلالها نصدر أحكاما على الأشخاص أو الأفكار أو الأفعال أو المواقف.

ألهمتني لأكتب عن الصراع الأزلي بين المبادئ والقيم والنفس البشرية ونوازعها الشهوانية.

فجميعنا يعلم أنه لا يمكن لأي مجتمع أن ينهض نهضة حقيقية من دون أساس أخلاقي، ونعلم بأن أي بيت لابد أن يكون أساسه الأعمدة ليستمر عليها البناء، كذلك هي الشعوب لا تستقيم أمور حياتها إلا بهذه الأعمدة والتي من خلالها تتحقق استقامة أخلاق الأفراد داخل المجتمع ونظامهم السياسي حتى لا يتحول إلى غابة لا يمكن العيش بها.

قال الله تعالى «كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال». إذاً الصراع قائم بين الحق والباطل، بين الخير والشر، وبين القيم والمبادئ الشرعية والسلوكية وبين ما يناقضها من مبادئ وقيم هدامة.

إن ما نراه في وقتنا الحالي أزمة كبيرة في القيم والمبادئ التي كان لها عظيم الأثر على الشباب الذين هم أمل المستقبل ومجتمع الغد، حيث وجد الشباب قيما سلوكية هدامة تسودها واعتاد الناس التعامل معها كالرغبة في الثراء السريع والرشاوى والواسطة والمحسوبية وغيرها.

وللأسف على الرغم من أنها قيم ومبادئ هدامة إلا أنه بحكم التعامل معها بدأت تحكمها الألفة، وأصبحت واقعا مألوفا لتحل محل القيم والمبادئ الصالحة، وفقد معها الشباب الاتزان والاستقرار.

لا ننسى بأن ديننا الإسلامي ما هو إلا مجموعة من المبادئ والقيم الروحية والسلوكية جاء بهذه الرسالة السامية سيد البشرية محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليزودنا بهذا المنهج الإلهي الشامل ولنحقق من خلاله حياة حقيقية متزنة.

ولتحقيق هذا الاتزان لابد أن تتحمل المؤسسات التربوية والهيئات الشبابية هذه المسؤولية للقضاء على ظاهرة الانسلاخ والتماهي وذوبان الشخصية لدى الشباب وإعادة تأهيلهم من جديد.

في إحدى المرات جاء أب لولده الصغير حاملا بيده زجاجة عصير صغيرة بداخلها ثمرة برتقال كبيرة، تعجب الطفل من كيفية وجود البرتقالة بهذا الحجم داخل زجاجة فوهتها صغيرة ووجه سؤاله لوالده ! أخذه والده إلى شجرة البرتقال في حديقة المنزل وعليها ثمار صغيرة جدا وقد علق الزجاجة الفارغة على أحد أغصانها فدخلت الثمرة الصغيرة من خلال الفوهة داخل الزجاجة، وبعد مرور عدة أيام كبرت الثمرة وأصبح من الصعب إخراجها، حينها عرف الطفل الإجابة.

والمغزى بأن هذه الثمرة هي القيم والمبادئ الصحيحة لو زرعناها وعززناها في الطفل سيصعب إخراجها منه والعكس صحيح.

لكى نجنب الشباب المبادئ الهدامة لابد من العودة إلى قيمنا ومبادئنا المشروعة ونعمل على ترسيخها بالسلوك السليم. لابد من تعزيز قيم الحوار والتعبير عن الرأي واحترام الرأي الآخر المخالف، والتضامن والتكافل والرحمة والحياء وغيرها. ولابد من التطابق بين مضمون المبادئ الصحيحة والسلوك الفعلي ما سيؤدي إلى تعميقها في نفوس الشباب الذي بدوره سيترجمها إلى سلوك يومي إيجابي، حيث إن التناقض بين الأقوال والأفعال يؤدي إلى عدم الاتزان والزعزعة بين أفراد المجتمع.

عزيزي القارئ تذكر بأن « الانسان بلا مبادئ كالساعة بلا عقارب».

لنتفق على ان القيم والمبادئ الصحيحة ليس لها أنصاف حلول.

