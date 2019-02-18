مال وأعمال

بلغت استثمارات الكويت في أذون وسندات الخزانة الأميركية بنهاية ديسمبر حوالي 41.3 مليار دولار بانخفاض قدره 2.6 مليار عن نهاية نوفمبر 2018، فيما بلغت استثمارات دول مجلس التعاون الخليجي بأذون وسندات الخزانة الأميركية نحو 280.64 مليار دولار، وذلك في نهاية شهر ديسمبر الماضي، مقارنة بـ281.743 مليار دولار في شهر نوفمبر 2018، لتسجل بذلك تراجعاً شهرياً بنحو 0.4 في المئة.

وأظهرت بيانات وزارة الخزانة الأميركية، ارتفاع استثمارات السعودية التي تعد أكبر الدول الخليجية المستثمرة في الأذون والسندات الأميركية- بنسبة 16.4 % لـ171.6 مليار دولار في ديسمبر الماضي؛ مقابل 169.9 مليار دولار في نوفمبر السابق له. وارتفعت استثمارات الامارات بالسندات الأميركية خلال تلك الفترة لتصل الى 56.8 مليار دولار، مقارنة بـ56.3 مليار دولار في نوفمبر السابق له.

وانخفضت استثمارات دولة قطر بتلك السندات في ديسمبر الماضي عند مستويات 1.178 مليار دولار مقارنة بـ 1.228 مليار دولار في شهر نوفمبر 2018. وخفضت سلطنة عُمان استثماراتها بتلك السندات الى نحو 9.544 مليارات دولار وذلك في نهاية ديسمبر الماضي مقابل 9.603 مليارات دولار بشهر نوفمبر السابق له.

أما دولة البحرين التي تذيلت تلك القائمة من حيث القيمة فقد خفضت استثماراتها بتلك السندات الى نحو 720 مليون دولار مقارنة بـ812 ملايين دولار قيمتها في شهر نوفمبر 2018.

وتصدرت الصين قائمة الدول المستثمرة في سندات الخزانة الأميركية عالمياً؛ ليصل اجمالي ما تمتلكه بنهاية ديسمبر 2018، نحو 1.123 تريليون دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع مستوى 1.121 تريليون دولار في نوفمبر الماضي والذي يعد أقل مستوى منذ مايو 2017. ورفعت اليابان ثاني أكبر دولة امتلاكاً للديون الأميركية، حيازتها من سندات الخزانة بالولايات المتحدة الى 1.024 تريليون دولار خلال ديسمبر، مقابل 1.036 تريليون دولار في الشهر السابق له. وفي المركز الثالث تأتي البرازيل والتي خفضت حيازتها لسندات الخزانة الأميركية الى مستوى 303.1 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، مقارنة مع 311.4 مليار دولار في نوفمبر. وما تعلنه الخزانة الأميركية في بياناتها الشهرية، هو استثمارات دول الخليج في أذون وسندات الخزانة الأميركية فقط، ولا تشمل الاستثمارات الأخرى في الولايات المتحدة، سواء كانت حكومية أو خاصة. وتعد سندات الخزانة وسيلة لجمع الأموال والديون من الدول والمؤسسات، وتسددها الحكومة عند حلول ميعاد استحقاقها الذي يختلف حسب أجل السند، وتتمتع السندات الأميركية بالجاذبية لانخفاض مستوى مخاطرة عدم السداد؛ وهو ما يفسر انخفاض العائد عليها، الفائدة، وان كان الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي)، ينفذ منذ فترة خطة لرفع أسعار الفائدة.

