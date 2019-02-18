مال وأعمال

أجواء ايجابية دفعت مؤشرات البورصة للتباين في بدايات تداولات الأسبوع، حيث تراجع المؤشران العام والرئيسي بنسبة 0.18% و0.9% على الترتيب، فيما ارتفع مؤشر السوق الأول 0.13%.

وأشار محللون أن التوقعات الايجابية تجاه البورصة كانت ايجابية بخصوص الأداء والتداولات، وخاصة مع تراجعات الجلسة الماضية التي شهدت هبوطاً مصحوباً بارتفاع في التداولات. وأوضحوا أن الانتهاء من موضوع خصخصة البورصة نهاية الأسبوع الماضي، بالتزامن مع التصريحات المتتالية من المسؤولين كان من المفترض أن يؤتي بثماره اليوم ويُلقي بظلال ايجابية على البورصة، لكن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن. وسجلت مؤشرات 5 قطاعات ارتفاعاً اليوم بصدارة الصناعة بنمو نسبته 0.81%، فيما تراجعت مؤشرات 6 قطاعات أخرى يتصدرها السلع الاستهلاكية بنحو 2.08%. وجاء سهم «المنتجعات» على رأس القائمة الخضراء للأسهم المُدرجة بالبورصة مُرتفعاً بنحو 13.6%، فيما تصدر سهم «الاثمار» القائمة الحمراء بتراجع نسبته 12.5%.

وتقلصت سيولة البورصة 62.2% الى 16.75 مليون دينار مقابل 44.36 مليون دينار بالجلسة السابقة، كما انخفضت أحجام التداول 32.1% الى 122.57 مليون سهم مقابل 180.42 مليون سهم. وحقق سهم «زين» أنشط سيولة بالبورصة بقيمة 2.59 مليون دينار مُتراجعاً 0.89%، فيما تصدر سهم «بتروجلف» نشاط الكميات بتداول 13.15 مليون سهم مُرتفعاً 0.94%.

