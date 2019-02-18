مال وأعمال

أعلنت شركة أجيليتي للمخازن العمومية، المدرجة ببورصتي الكويت ودبي، عن اجراء محادثات تمهيدية مع شركة بانالبينا العالمية للشحن ومقرها سويسرا؛ بشأن فرص الشراكة المُتاحة بين الشركتين في قطاع الأعمال اللوجيستية.

وقالت «أجيليتي» في بيان للبورصة، انه لم يتم التوصل حتى الآن لأي اتفاق بين الشركتين، موضحة بأنها ستقوم بالافصاح فوراً عن أي تطورات جوهرية تطرأ على هذه المسألة عند حدوثها. وأوضحت الشركة أن هذه المحادثات تأتي في سياق جهود «أجيليتي» المستمرة لاستكشاف فرص النمو وتطوير الأعمال بهدف تحقيق أفضل النتائج لصالح المساهمين. وأعلنت «أجيليتي»، على الموقع الرسمي للبورصة، عن بياناتها المالية السنوية للعام الماضي، مُحققة أرباحاً بقيمة 81.11 مليون دينار بارتفاع 18.4% على أساس سنوية، مع توزيعات نقدية بنسبة 15% ومثلها منحة.

